Джакарта, , 08:36 — REGNUM Россия готова обсуждать возможность производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанной Центром имени Гамалеи, на территории Индонезии. Об этом 6 июля на пресс-конференции в Джакарте по итогам переговоров с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Конечно же, мы обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Наши позиции по этому вопросу преимущественно совпадают», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что российская сторона «отметила готовность к плотному сотрудничеству с Индонезией по вопросам возможности не только поставок вакцин, но и обсуждения вопроса локализации её производства на территории Индонезии».

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года ряд индонезийских компаний начали переговоры с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) относительно закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса. Россия надеется, что соглашение о закупке вакцины между Москвой и несколькими индонезийскими компаниями может быть достигнуто в 2021 году.

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Добавим, что российская вакцина «Спутник V» пока не зарегистрирована в агентстве по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии и не признана на территории страны.