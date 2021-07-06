Токио, , 08:40 — REGNUM Правительство Южной Кореи сообщило японской стороне о готовности южнокорейского президента Мун Чжэ Ина посетить Токио в период Олимпийских игр. Об этом 6 июля сообщает японская газета Sankei Shimbun со ссылкой на японский правительственный источник.

В случае, если визит состоится, это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления Ёсихидэ Суга в должность главы японского правительства.

Известно, что лидеры двух стран провели телефонные переговоры в сентябре прошлого года, а в июле лишь обменялись приветствиями на саммите «Большой семёрки» (G7).

Как сообщало ИА REGNUM, 60,2% жителей Южной Кореи выступают против возможного визита президента страны Мун Чжэ Ина в Японию во время предстоящих Олимпийских игр в Токио.

Читайте также: Жители Южной Кореи выступают против поездки президента в Японию — опрос