Москва, , 08:31 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление, что потенциал экономического сотрудничества между Россией и АСЕАН раскрыт недостаточно. Об этом сообщает индонезийское издание «Ракьят Мердека».

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что между Москвой и АСЕАН есть значительные резервы для наращивания взаимодействия.

«Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения негативно повлияли на показатели нашего товарооборота с «десяткой». Однако в 2021 г. вновь наметилась тенденция к его росту. Исходим из того, что дополнительную динамику ему позволит придать наращивание взаимодействия Ассоциации с Евразийским экономическим союзом», — отметил Лавров в интервью изданию.

Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии организация, включающая в себя 10 стран. Объединение было создано в 1967 году. С 1996 года Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН.