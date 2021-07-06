Москва, 6 июля 2021, 08:31 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление, что потенциал экономического сотрудничества между Россией и АСЕАН раскрыт недостаточно. Об этом сообщает индонезийское издание «Ракьят Мердека».
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что между Москвой и АСЕАН есть значительные резервы для наращивания взаимодействия.
Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии организация, включающая в себя 10 стран. Объединение было создано в 1967 году. С 1996 года Россия является полномасштабным партнером по диалогу с АСЕАН.