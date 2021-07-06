Чита, 6 июля, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Утро 6 июля ознаменовалось трагедией со стрельбой в Чите. Как сообщает прокуратура региона, в 4:00 по местному времени поступило сообщение о выстрелах и обнаружении трупа женщины с огнестрельными ранениями.

Прокуратура Забайкалья Заместитель прокурора Забайкальского края выехал на место происшествия по факту совершения особо тяжкого преступления на территории Центрального района г. Читы

Ещё один мужчина с огнестрельными ранениями доставлен в медицинское учреждение.

На место происшествия выехал заместитель прокурора края Арсалан Дамдинжапов для координации действий следственно-оперативной группы.