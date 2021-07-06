Джакарта, 6 июля 2021, 08:28 — REGNUM МИД Индонезии выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета на Филиппинах. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте главы МИД Индонезии Ретно Марсуди.
Ретно Марсуди выразила глубочайшие соболезнования в связи с крушением военного самолета на острове Холо (Филиппины), унесшей жизни многих людей.
Военно-транспортный самолёт C-130 Hercules ВВС Филиппин потерпел катастрофу во время посадки в юго-западной провинции Сулу 4 июля.
Как сообщало ИА REGNUM, бортовой самописец разбившегося военного самолета C-130 на Филиппинах обнаружили на острове Холо.
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