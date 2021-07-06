Джакарта, , 08:31 — REGNUM В случае, если Соединенные Штаты действительно стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, необходимо взаимодействовать честно. Об этом 6 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека».

Лавров. «Взаимодействовать нужно честно, если в Вашингтоне действительно хотят стабильных и предсказуемых, как там выражаются, отношений»

Также глава МИД России отметил, что Москва после российско-американского саммита в Женеве неоднократно указывала на то, что результат работы на всех направлениях с Вашингтоном может появиться только путем нахождение взаимоприемлемого баланса интересов «строго на паритетных началах», на что в ходе встречи в Женеве с американской стороны не последовало возражений.

При этом Лавров добавил, что после саммита официальные лица США снова стали проводить прежнюю линию в отношении Москвы, заключающуюся в односторонних требованиях и угрозах для того, чтобы Россия «изменила свое поведение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, в настоящее время отношения между Россией и Индонезией развиваются поступательным образом и фактически вышли на уровень стратегического партнерства.