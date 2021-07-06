Москва, , 08:21 — REGNUM Подготовка возможного визита в Индонезию президента РФ Владимира Путина стала одной из тем обсуждения на встрече министра иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой сообщила глава индонезийского внешнеполитического ведомства.

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«На переговорах с Сергеем Лавровым мы обсуждали возможный предстоящий визит президента России Владимира Путина в Индонезию», — заявила глава МИД Индонезии.

Также Марсуди выразила надежду на поддержку Россией принятого на специальном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) плана урегулирования ситуации в Мьянме.

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Как сообщало ИА REGNUM, к возможному визиту в Джакарту президента РФ Владимира Путина в Индонезии начали готовиться в 2019 году. Планировалось, что российский лидер посетит Индонезию в 2020 году. В ходе двусторонней встречи Владимира Путина с президентом Индонезии Джоко Видодо ожидалось подписание большого числа документов, среди которых декларация о стратегическом партнёрстве между Индонезией и Россией, совместное заявление президентов по международной информационной безопасности, а также соглашение об упрощении визового режима.