Киев, , 08:23 — REGNUM Героизация пособников нацистов раскалывает Украину и ведёт её к окончательному развалу. Об этом написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива 5 июля в своём телеграм-канале.

Парламентарий отметил, что задачу по расколу и уничтожению Украины с 2014 года последовательно выполняют представители власти, в частности президенты Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.

«Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада — расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла…», — подытожил Кива.

Напомним, ранее ОПЗЖ стала единственной фракцией парламента, члены которой не стали предлагать Зеленскому присвоить звания героев Украины нацистским преступникам.

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