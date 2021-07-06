Иерусалим, , 08:20 — REGNUM Израиль предоставит Южной Корее 700 тыс. доз вакцины Pfizer, срок годности которой истекает в конце июля текущего года. Об этом сообщает израильская газета Haaretz со ссылкой на свои источники.

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По данным источников, соответствующая договорённость была достигнута 5 июля.

Известно, что Южная Коре вернёт «долг» в сентябре-октябре, после того, как получит партию вакцины Pfizer.

Премьер-министр Израиля Нафтали Бенет также назвал данную сделку «беспроигрышной» для обеих стран.

Отметим, что вакцина Pfizer может храниться при низких температурах (-75 °C) в течение шести месяцев.