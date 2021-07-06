Джакарта, , 08:19 — REGNUM В настоящее время отношения между Россией и Индонезией развиваются поступательным образом и фактически вышли на уровень стратегического партнерства. Об этом 6 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека».

«Поступательно развиваются политический диалог, контакты в области безопасности, торгово-экономической и гуманитарной сферах. Продвигается сотрудничество в рамках многосторонних форматов, включая ООН, асеаноцентричных объединений, а также «Группы двадцати», АТЭС, АСЕМ и многих других механизмов взаимодействия. Фактически наши связи вышли на уровень стратегического партнерства», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что во время его встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, стороны намерены провести обсуждение широкого спектра вопросов, которые касаются двусторонней, международной и региональной повесток дня, а также подписать новый план консультаций на уровне внешнеполитических ведомств двух стран, рассчитанный до 2023 года.

«В фокусе внимания будет наращивание торгово-экономической и инвестиционной кооперации, перспективы диверсификации структуры взаимной торговли, в том числе за счет увеличения доли высоких технологий. Среди приоритетных направлений совместного приложения усилий — энергетика, нефтегазовая отрасль, транспортная инфраструктура, авиа‑ и автомобилестроение, компьютерные и телекоммуникационные технологии, халяльная индустрия. Планируем рассмотреть пути упрочения связей в сфере образования, науки, культуры, а также по линии регионов двух стран», — добавил Лавров.

Кроме того, он указал, что Индонезия, с момента, когда она получила независимость, традиционно является одним из ведущих российских партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в 2020 году Москва и Джакарта отметили 70-летие установления дипломатических отношений.

При этом глава МИД России также уточнил, что в ходе визита планирует обсудить вопросы противодействия пандемии.

«Россия готова к активному сотрудничеству с Индонезией и в этом направлении», — также добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки вести диалог с Россией с позиции силы бесперспективны и будут сопровождаться жестким ответом.