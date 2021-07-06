Москва, , 08:14 — REGNUM Российский лидер Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения и Днем столицы, сообщили в пресс-службе бывшего главы республики.

Путин отметил, что успехи Казахстана неразрывно связаны с именем Назарбаева. «Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами», — написал президент России в поздравительной телеграмме.

Назарбаева также поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Он высоко оценил вклад первого президента Казахстана в развитие отношений с КНР. «Вы всегда будете оставаться хорошим другом Китая», — сказал китайский лидер.

Отметим, 6 июня в день рождения Нурсултана Назарбаева в Казахстане отмечают День столицы.