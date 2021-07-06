Джакарта, 6 июля 2021, 08:09 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с главой МИД России в здании министерства иностранных дел 6 июля, сообщает Republika.
Стороны обсудили различные вопросы, в том числе запланированный визит президента России Владимира Путина в Индонезию.
«Наши обсуждения открыты и продуктивны. Мы продолжаем обсуждать подготовку предложения президента Путина посетить Индонезию», — заявила глава МИД Индонезии в ходе пресс-конференции.
«Мы надеемся, что во время визита президента Путина обе страны смогут подписать соглашение о стратегическом партнерстве между Индонезией и Россией», — добавила Ретно Марсуди.
По словам главы МИД Индонезии, соглашение создаст новую прочную основу для укрепления отношений между двумя странами.
Главы МИД Индонезии и России подписали план межмидовских консультаций на период 2021—2023 годов.
Напомним, последний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Джакарту состоялся в 2017 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека» оценил отношения России и Индонезии.
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