Джакарта, , 08:09 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди провела двустороннюю встречу с главой МИД России в здании министерства иностранных дел 6 июля, сообщает Republika.

Стороны обсудили различные вопросы, в том числе запланированный визит президента России Владимира Путина в Индонезию.

«Наши обсуждения открыты и продуктивны. Мы продолжаем обсуждать подготовку предложения президента Путина посетить Индонезию», — заявила глава МИД Индонезии в ходе пресс-конференции.

«Мы надеемся, что во время визита президента Путина обе страны смогут подписать соглашение о стратегическом партнерстве между Индонезией и Россией», — добавила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, соглашение создаст новую прочную основу для укрепления отношений между двумя странами.

Главы МИД Индонезии и России подписали план межмидовских консультаций на период 2021—2023 годов.

Напомним, последний визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Джакарту состоялся в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека» оценил отношения России и Индонезии.

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