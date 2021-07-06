Чебоксары, 6 июля, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В столице Чувашии приняли решение о заключении концессионного соглашения в сфере теплоснабжения. Это означает, что для жителей Новоюжного района тариф за тепло «будет расти ускоренными темпами», а в Северо-западном районе на два года его «заморозят». Соответствующее постановление о заключении концессии подписал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Согласно постановлению, концессионное соглашение будет заключено с ПАО «Т Плюс», которому на 25 лет будут переданы муниципальные объекты теплоснабжения.

Говоря о тарифах, власти Чебоксар ссылаются на переход города в ценовую зону теплоснабжения: у потребителей, запитанных от муниципальных котельных (в частности, Северо-Западный район), в ближайшие два года расти не будет, а в зоне деятельности ТЭЦ (Новоюжный район) тариф будет расти «ускоренными темпами». И ко второй половине 2025 года за счёт этой экономической манипуляции тарифы в городе обещают сравнять.

Ранее городские власти поясняли, что в зоне действия ТЭЦ тарифы будут расти «не на 4% в год, как сейчас, а приблизительно на 6%».

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Чиновники также сообщают, что в рамках концессионного соглашения предусматривается обновление муниципальных объектов теплоснабжения, заявленный объём инвестиций — 19 млрд рублей. В муниципальной собственности остаются пять зданий.