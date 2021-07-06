Чита, , 08:03 — REGNUM В правительстве Забайкальского края 6 июля произошли кадровые перестановки. Новым руководителем министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края назначен руководитель гос экспертизы региона Дмитрий Ватагин. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Также известно, что высокопоставленного чиновника помог найти кадровый проект «Забайкальский призыв», призванный привлечь профессиональные кадры в управление регионом и образовать эффективную команду.

Дмитрий Сергеевич Ватагин родился 14 января 1982 года в Чите. До назначения занимал должность руководителя государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза Забайкальского края». Высшее образование получил в Забайкальском институте железнодорожного транспорта по специальности «Инженер по организации управления на транспорте».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая 2021 года на должность заместителя губернатора назначен уроженец Приморского края Александр Костенко.

Организаторами проекта «Забайкальский призыв» выступают правительство региона и Читинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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