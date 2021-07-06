Цинь Шихуан, 6 июля 2021, 11:43 — REGNUM 4 июля на 9-м Всемирном форуме мира, проходившем в Пекине, состоялась дискуссия на тему «Изменение отношений между великими державами». Столкнувшись с замечаниями послов Франции и других западных стран в Китае о том, что «Коммунистическая партия Китая навязывает другим свою идеологию», посол России в Китае Андрей Денисов вновь поддержал Китай.

Леонид Голованов. Всегда вместе! 1958
Леонид Голованов. Всегда вместе! 1958

Прежде всего, он предложил своим западным коллегам привести хотя бы один пример того, чтобы Китай навязывал свою идеологию и свои взгляды кому-либо за пределами Китая. Говоря о китайских традиционных ценностях, он перешел на китайский язык и привел две — «справедливость» и «социальное равенство».

«Что в этом плохого? Я не понимаю. Фундаментальным принципом Компартии Китая, который был произнесен еще Мао Цзэдуном, является «служение народу». И что с этим не так? Я не знаю. Поэтому мы должны дважды подумать, прежде чем обвинять Китай в навязывании или насаждении собственной идеологии», — заявил Денисов.

Отвечая на возражение, что Китай якобы не поддерживает идею «свободы», Денисов заметил, что ему прекрасно известно, как эта идея работает в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане, добавив, что не видит ни единой причины дальше продолжать эту дискуссию.

Мао Цзэдун
Мао Цзэдун

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с большим воодушевлением восприняли поддержку Китая и Компартии Китая со стороны посла России и поделились своими соображениями под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь Жибао».

«Произношение довольно точное, я понимаю, что китайско-русская дружба длится вечно!» — заявил Джемини.

«Мне нравится российский посол! Это человек с открытыми мотивами и чистыми помыслами!» — заметил Цяньцянь.

«Чего западный гегемонизм опасается больше всего, так это китайско-российского сотрудничества!» — согласился Мохито.

«Мы строим сообщество с общим будущим для человечества, а некоторые страны, возглавляемые Соединенными Штатами, борются против всего человечества», — уверен «Сексуальное меньшинство».

«Суть демократии и свободы, первоначально предложенной Соединенными Штатами, — это свобода территориальной экспансии. Свобода Запада — это свобода вторгаться в права других, свобода вторгаться в другие страны, свобода примитивного зверя (свобода распространять вирус среди других), а наша пятитысячелетняя цивилизация превзошла свободу низких эгоистичных желаний, сублимированных до самоотверженности и жертвенности. Культура — это не свобода варварского эгоизма!» — заметил другой комментатор.

«Западные политики (можно сказать, что подавляющее большинство) могут только говорить, что у нас нет свободы слова и демократии. А может им стоит поинтересоваться у народа нашей страны? Я до сих пор не знаю, где я несвободен. Означает ли это, что я не могу напрямую участвовать в принятии решений на национальном уровне? Права и обязанности всегда едины», — считает CercisChinensis97.

Посол России в Китае Андрей Денисов
Посол России в Китае Андрей Денисов
Beijing.mid.ru

«А что насчет того, когда капитализм навязывает афганскому народу свои идеи? Используйте оружие! Да здравствует социализм!» — добавил «Хип-хоп Делевинь».

Однако были и провокаторы, разжигающие национальную рознь между Китаем и Россией.

«Теперь, когда китайско-российские отношения вступили в период медового месяца, рекомендуется, чтобы Россия проявила добрую волю и вернула китайской родине Владивосток, Благовещенск, Сахалин, озеро Байкал, Туву, Хабаровск и другие китайские территории», — заявил «Подвергшийся цензуре».

Многие пользователи заметили, что крайне глупо пытаться разжигать ненависть между Россией и Китаем в ситуации, когда Россия на официальном уровне проявляет такое дружелюбие и поддержку, будучи настоящим другом. При этом, они уверены, что Китай не может без России так же, как и Россия без Китая. И враг только и ждет, чтобы насадить, а затем и воспользоваться любыми противоречиями между ними.