Цинь Шихуан, 6 июля 2021, 11:43 — REGNUM 4 июля на 9-м Всемирном форуме мира, проходившем в Пекине, состоялась дискуссия на тему «Изменение отношений между великими державами». Столкнувшись с замечаниями послов Франции и других западных стран в Китае о том, что «Коммунистическая партия Китая навязывает другим свою идеологию», посол России в Китае Андрей Денисов вновь поддержал Китай.
Прежде всего, он предложил своим западным коллегам привести хотя бы один пример того, чтобы Китай навязывал свою идеологию и свои взгляды кому-либо за пределами Китая. Говоря о китайских традиционных ценностях, он перешел на китайский язык и привел две — «справедливость» и «социальное равенство».
Отвечая на возражение, что Китай якобы не поддерживает идею «свободы», Денисов заметил, что ему прекрасно известно, как эта идея работает в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане, добавив, что не видит ни единой причины дальше продолжать эту дискуссию.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с большим воодушевлением восприняли поддержку Китая и Компартии Китая со стороны посла России и поделились своими соображениями под соответствующей публикацией на страничке газеты «Жэньминь Жибао».
«Произношение довольно точное, я понимаю, что китайско-русская дружба длится вечно!» — заявил Джемини.
«Мне нравится российский посол! Это человек с открытыми мотивами и чистыми помыслами!» — заметил Цяньцянь.
«Чего западный гегемонизм опасается больше всего, так это китайско-российского сотрудничества!» — согласился Мохито.
«Мы строим сообщество с общим будущим для человечества, а некоторые страны, возглавляемые Соединенными Штатами, борются против всего человечества», — уверен «Сексуальное меньшинство».
«Суть демократии и свободы, первоначально предложенной Соединенными Штатами, — это свобода территориальной экспансии. Свобода Запада — это свобода вторгаться в права других, свобода вторгаться в другие страны, свобода примитивного зверя (свобода распространять вирус среди других), а наша пятитысячелетняя цивилизация превзошла свободу низких эгоистичных желаний, сублимированных до самоотверженности и жертвенности. Культура — это не свобода варварского эгоизма!» — заметил другой комментатор.
«Западные политики (можно сказать, что подавляющее большинство) могут только говорить, что у нас нет свободы слова и демократии. А может им стоит поинтересоваться у народа нашей страны? Я до сих пор не знаю, где я несвободен. Означает ли это, что я не могу напрямую участвовать в принятии решений на национальном уровне? Права и обязанности всегда едины», — считает CercisChinensis97.
«А что насчет того, когда капитализм навязывает афганскому народу свои идеи? Используйте оружие! Да здравствует социализм!» — добавил «Хип-хоп Делевинь».
Однако были и провокаторы, разжигающие национальную рознь между Китаем и Россией.
«Теперь, когда китайско-российские отношения вступили в период медового месяца, рекомендуется, чтобы Россия проявила добрую волю и вернула китайской родине Владивосток, Благовещенск, Сахалин, озеро Байкал, Туву, Хабаровск и другие китайские территории», — заявил «Подвергшийся цензуре».
Многие пользователи заметили, что крайне глупо пытаться разжигать ненависть между Россией и Китаем в ситуации, когда Россия на официальном уровне проявляет такое дружелюбие и поддержку, будучи настоящим другом. При этом, они уверены, что Китай не может без России так же, как и Россия без Китая. И враг только и ждет, чтобы насадить, а затем и воспользоваться любыми противоречиями между ними.