Напомним, это первая поездка президента в Сибирь после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

Президент России Владимир Путин 6 июля посетил в Кузбасс, где принял участие в мероприятиях, посвящённых 300-летию образования данного региона. Также он возложил цветы к монументу «Память шахтёрам», посетил Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. После чего состоялась двусторонняя встреча с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым .

300-летие Кузбасса наступило. Но наша работа на этом не заканчивается. Многое предстоит завершить, многое предстоит начать. Нам предстоит ответственно выполнить программу социально-экономического развития региона, утвержденную председателем правительства Российской Федерации, продолжать стройки социальных объектов и вместе работать для того, чтобы Кузбасс становился лучше для каждого из вас.

Самое главное в этих результатах то, что все они достигнуты благодаря поддержке нашей программы вами, жителями Кузбасса. Позвольте искренне поблагодарить вас за это.

Результаты этой работы — новые детские сады, новые и отремонтированные школы, больницы, дороги, комфортные автобусы, благоустроенные улицы и дворы, уникальные спортивные объекты и многое другое.

Мы вместе работали тысячу дней, трудились, как наши отцы и деды, которые возводили Кузнецкий металлургический комбинат. Это был непростой путь, корректировались планы, мешали обстоятельства, но Кузбасс, как и всегда, справился.

Юбилей региона — важный рубеж. Но сам праздник не так важен. Гораздо важнее то, что мы — команда правительства и неравнодушные жители Кузбасса — последовательно шли к этой дате, строили, ремонтировали, обновляли. Потому что главная цель 300-летия — сделать так, чтобы каждый житель Кузбасса почувствовал изменения к лучшему.

Сначала здесь строили шахты, позже вокруг них появились города и заводы. Менялись исторические эпохи, одни поколения приходили на смену другим. Неизменным оставалось только одно — самоотверженность, открытость и трудолюбие жителей Кузбасса.

Сегодня мы отмечаем важную дату — 300-летие образования Кузбасса. Указ о праздновании 300-летия образования региона президент России Владимир Путин подписал в 2018 году. А история Кузбасса берет начало в далеком 1721-м, когда на берегу Томи впервые был обнаружен каменный уголь. Это событие определило путь развития нашего региона — Кузбасс стал индустриальным центром страны.

Об этом: Путин рассказал о роли Кузбасса в победе СССР над нацизмом

Верю, что вместе мы добьёмся поставленных целей — ради настоящего и будущего, ради наших детей, ради нашей России.

Что хотелось бы добавить. Такие перемены возможны и будут реализованы только с вашим активным участием. Знаю, что вы умеете преодолевать трудности, идти вперёд, добиваться успехов. Шахтёрская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов — все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса.

У Кемеровской области — Кузбасса огромный потенциал развития как мощного промышленного комплекса и центра новой экономики Западной Сибири и всей России. И этот потенциал обязательно будет реализован, чтобы все, кто живёт на этой прославленной шахтёрской земле, почувствовали изменения к лучшему.

Кроме тех направлений, о которых уже было сказано, приоритетами станут строительство и ремонт автомобильных дорог, включая обход Кемерова, обновление систем общественного транспорта и инженерных сетей, расширение возможностей туристического курорта Шерегеш. Уверен, эта программа будет выполнена в полном объёме.

В марте этого года правительство России совместно с губернатором и его командой, руководством области приняли Программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Она основана на конкретных инициативах и проектах, которые принесут ощутимую пользу жителям области.

Символом позитивных перемен в жизни региона стал и новый ледовый дворец «Кузбасс», где мы собрались и сейчас состоится праздничный концерт. Здесь будут проходить спортивные соревнования самого высокого уровня, готовиться профессиональные команды, сделает первые шаги в спорте подрастающее поколение и, что очень важно, смогут заниматься физкультурой жители города и области.

Жители Кузбасса и всей огромной территории Сибири смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны — Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея. Здесь будут действовать детские школы искусств и филиалы лучших в России учебных заведений в сфере культуры для вас, для ваших детей и внуков.

Сейчас только побывал на строительной площадке культурно-образовательного комплекса. Он станет одним из четырёх крупных культурных кластеров России. Они возводятся сейчас в Севастополе, Владивостоке, Калининграде, и, честно говоря, так и планировалось — три таких центра планировалось создать. Но по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва принято решение создать ещё один такой мощный кластер здесь, в Кемерове. И думаю, что Кузбасс, который так много сделал для развития мощи страны, заслужил от неё такой подарок.

Повышение качества жизни в городах и сёлах Кузбасса, их благоустройство — это наш безусловный приоритет. Нужно создавать места в детских садах и яслях, ремонтировать и открывать новые школы — только что губернатор докладывал мне о том, что такая работа проводится, идёт. Необходимо повышать уровень профессионального образования в колледжах и университетах, улучшать работу поликлиник, больниц.

Мы, конечно, знаем, что Новокузнецк, например, входит в число двенадцати промышленных центров России, где к 2024 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20 процентов. Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят так же остро.

Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса.

Так, крайне важна для Кузбасса, для других регионов Сибири и Дальнего Востока России модернизация БАМа и Транссиба. Мы уже нарастили здесь темпы работы и будем строго отслеживать ход реализации проекта.

Назову конкретную цифру. В ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кемеровской области должно появиться не менее 40 тысяч новых современных рабочих мест. Особая роль здесь принадлежит инфраструктурным проектам, которые «сшивают» пространство нашей страны, делают более прочными связи между территориями.

Нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места, и не только в традиционных для региона отраслях — добыче угля, металлургии, химической сфере, но и в лёгкой промышленности, в сельском хозяйстве, в транспортном секторе и туристическом комплексе.

Задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое и — хочу подчеркнуть это — сбалансированное, эффективное развитие.

Люди в полную силу проявили свой сибирский, кузбасский характер. Добровольцы и бойцы сибирских дивизий стойко сражались на фронтах, а в тылу трудились самоотверженно, не жалея себя, в том числе женщины и совсем молодые ребята, подростки выполняли тяжёлую работу в шахтах и у станков, вместе со всем советским народом приближали и одержали Великую Победу.

Мощь Кузбасса кратно возросла в период Великой Отечественной войны. В суровые годы жесточайших испытаний здесь, в Кузбассе, было сделано то, что казалось невозможным. Мы знаем, что на нацистов работал тогда потенциал практически всей покорённой ими Европы, и эта грандиозная, уже экономическая битва была выиграна в том числе и здесь, в Кузбассе. В кратчайшие сроки развёрнуты эвакуированные и построены новые предприятия. Страна была надёжно обеспечена углём и металлом, другой важнейшей продукцией.

300 лет назад русский рудознатец — так тогда их называли — Михайло Волков открыл на берегах Томи первый пласт угля, тем самым положил начало славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира. Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного индустриального рывка страны. В Кемерове и Новокузнецке, Прокопьевске и Анжеро-Судженске, Междуреченске, других городах и посёлках добыча угля, руды, производство металла стали основой не только их развития, но и промышленного потенциала всей страны.

Сердечно поздравляю вас с праздником — с праздником в честь легендарного шахтёрского края, в честь многих поколений тружеников, которые принесли Кузбассу поистине мировую известность, и, безусловно, в честь всех, кто живёт и работает здесь сегодня, приумножает достижения и заслуги своих славных предшественников, вклад которых в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъём целых отраслей и территорий России невозможно переоценить.

Рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны — 300-летие Кузбасса.

Глава государства также призвал повышать уровень профессионального образования в колледжах и университетах региона, улучшать работу поликлиник и больниц.

«Повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса, их благоустройство — это наш безусловный приоритет. Нужно создавать места в детских садах и яслях, ремонтировать и открывать новые школы», — сказал Путин.

«Мы, конечно, знаем, что Новокузнецк, например, входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20%. Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят так же остро», — подчеркнул Путин.

«Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса», — заявил глава государства на торжествах по случаю 300-летия Кузбасса.

По его словам, «особая роль здесь принадлежит инфраструктурным проектам, которые сшивают пространство страны, делают более прочными связи между территориями».

По мнению президента, «нужно активно модернизировать предприятия, создавать новые рабочие места не только в традиционных для региона отраслях добычи угля, металлургии, в химической сфере, но и в легкой промышленности, сельском хозяйстве, в транспортном секторе и туристическом комплексе».

«Задачи, которые решает современный Кузбасс, направлены на его дальнейшее широкое и, хочу подчеркнуть, сбалансированное, эффективное развитие», — указал Путин.

Не менее 40 тыс. новых рабочих мест должно появиться в ближайшие пять лет в неугольных секторах экономики Кузбасса, регион должен развиваться сбалансированно и эффективно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своей поездки в Кузбасс по случаю празднования 300-летия региона.

Важнейшей датой в истории России назвал президент страны Владимир Путин 300-летие Кузбасса в ходе своего выступления 6 июля в Кемерово.

Монумент создан в Нью-Йорке, по океану доставлен в Санкт-Петербург, а оттуда — в Кузбасс. Автор — Эрнст Неизвестный — создал монумент по просьбе губернатора Кемеровской области. Памятник призван обратить внимание на героизм профессии и поблагодарить шахтеров за их труд. В 2004 году монумент признан администрацией архитектурно-историческим символом Кемеровской области.

Монумент открыли накануне Дня шахтера 28 августа 2003 года в том районе, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Эта находка положила начало промышленному освоению Кузбасса, ставшего крупнейшим угольным бассейном страны.

Памятник работы Эрнста Неизвестного находится в музее-заповеднике «Красная Горка», расположенном на территории бывшего Кемеровского угольного рудника на правом берегу Томи. Памятник представляет собой бронзовую фигуру шахтера, в одной руке которого отбойный молоток, а другую он держит возле горящего сердца.

Архитекторы — О. Г. Ражев, Т. А. Кулиев.

Президент России Владимир Путин начал поездку в Кемеровскую область с возложения цветов к монументу «Память шахтерам Кузбасса».

Владимир Путин поздравил Кузбасс с юбилеем: «Дорогие друзья, рад быть сегодня с вами и вместе отметить важнейшую дату в истории нашей страны — 300-летие Кузбасса».

Это фото из 2018 года. Президент России Владимир Путин на месте пожара в Кемерово в 2018 году. kremlin.ru

«27 августа 2018 года президент РФ В. В. Путин подписал Указ «О праздновании 300-летия образования Кузбасса» в 2021 году. В день юбилея региона профильные ведомства отчитались о проделанной работе в основных сферах деятельности. Особое внимание уделено социально-экономической сфере, строительству новых объектов, привлечению частных инвестиций в региональные проекты».

«Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемерово», — говорится в сообщении.

Российский президент Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Кемеровскую область, где начались торжества по случаю 300-летия Кузбасса. Глава государства примет участие в праздновании, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий пожара в Кемерове в 2018 году. kremlin.ru.

Путин приземлился в Кемерово, где примет участие в праздновании 300-летия Кузбасса.

Как ожидается, президент возложит цветы к монументу «Память шахтерам», а также посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Кроме того, глава государства проведет двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Кемерово, где примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.

Сегодня в Кузбассе проходит празднование 300-летия региона. В торжественных мероприятиях принимает участие Владимир Путин.

«Требуем возложить персональную ответственность на губернатора Кемеровской области Сергея Евгеньевича Цивилёва за жизни и здоровье жителей Кемеровской области и гостей региона, заболевших новой коронавирусной инфекцией в дни празднования 300-летия Кузбасса и в ближайшие 2 недели после завершения празднеств», — говорится в обращении представителей «Силы Кузбасса».

Своё обращение руководство « Силы Кузбасса » направило областному прокурору и главному санитарному врачу. В документе, общественники требуют разобраться в «двойных стандартах» по отношению к ковид-ситуации в регионе. С одной стороны, распоряжения правительства Кузбасса о введении ограничений и запрете мероприятий с массовым скоплением людей, с другой — разрешение празднования 300-летия юбилея.

Уверена, что и в дальнейшем жители Кузбасса будут активно участвовать в решении приоритетных общенациональных задач. Желаю благополучия, новых успехов и достижений».

Здесь, в горячем сердце Сибири, помнят и чтут великие свершения предков, усилиями которых введены в строй флагманы нескольких отраслей промышленности, вносящие неоценимый вклад в укрепление экономической мощи России. В настоящее время Кемеровская область — Кузбасс — один из ведущих индустриальных регионов нашей страны.

«История становления Кузбасса в качестве ресурсной кладовой России началась в 1721 году, когда на территории Горелой горы были обнаружены крупные залежи угля. Многие поколения геологоразведчиков, горных инженеров и шахтеров веками делали всё возможное для освоения неисчислимых богатств Кузнецкой земли, и сегодня представители трудовых династий усердно работают на благо малой родины, достойно продолжают славные традиции.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Кузбасса с 300-летием региона. В её обращении, в частности сказано:

Политтехнолог Игорь Козлов на страницах «ФедералПресс» рассказал, чего ждать от прилёта главы государства Владимира Путина в Кузбасс. Он считает, что президент уделит внимание жительнице Новокузнецка, пожаловавшейся в ходе прямой линии на плачевное состояние местной школы и на угрозы в её адрес.

В последний раз он посещал Кузбасс 27 августа 2018 года. Он провёл совещание по повышению рыночной доли российского угля на экспортных рынках, а также встретился по рабочим вопросам с губернатором Сергеем Цивилёвым.

В седьмой раз президент России был в Кемерове из-за пожара в ТРЦ «Зимняя вишня », где погибли более 60 человек. Тогда он возложил цветы в память погибшим.

Через полтора года 26 августа 2013-го в Кемеровской области вновь оказался Владимир Путин. На этот раз он проводил заседание по развитию топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Кроме того, он виделся с шахтёрами и родственниками тех, кто погиб при взрыве на «Распадской» в 2010 году.

24 января 2012 года тогда еще премьер-министр Владимир Путин совершил ещё одну рабочую поездку в Кузбасс. Он провёл совещание по вопросу «Об итогах реструктуризации и перспективах развития угольной промышленности».

Четвёртый раз Владимир Путин был также 24 июня 2010 года. Он приехал в Новокузнецк, чтобы провести совещание по ликвидации последствий аварии на шахте «Распадская». Также в рамках этого приезда он встретился с шахтёрами и родственниками погибших на шахте.

Через год, 11 мая 2010 года, Владимир Путин приезжал в качестве премьер-министра. А президентом тогда был Дмитрий Медведев. Поводом стало то, что на шахте « Распадская » был взрыв, в результате чего погибли 43 человека.

12 марта 2009 года Владимир Путин вновь виделся с Аманом Тулеевым, а также провёл заседание по вопросам регионального развития. Кроме того, он посетил Западно-Сибирский металлургический комбинат.

Кузбасские СМИ информируют, зачем и сколько раз президент России Владимир Путин приезжал в Кемеровскую область. По данным vashgorod.ru , сначала он приезжал 28−29 августа 2002 года. Тогда он встречался с губернатором Аманом Тулеевым . Они обсуждали состояние дел в угольной промышленности Кузбасса.

«300-летие Кузбасса наступило. Но наша работа на этом не заканчивается. Многое предстоит завершить, многое предстоит начать. Нам предстоит ответственно выполнить программу социально-экономического развития региона, утвержденную председателем правительства Российской Федерации, продолжать стройки социальных объектов и вместе работать для того, чтобы Кузбасс становился лучше для каждого из вас».

«Заглянет он также на проспект Ленина и на набережную Центрального района. Насколько мне известно, по улице Терешковой его везли из аэропорта. Улицы перекрывать не будут, но весь маршрут движения будет усиленно охраняться», — сообщил СМИ собственный источник.

Президент России Владимир Путин , который сегодня, 6 июля, находится с рабочей поездкой в Кемерове, точно побывает на Притомском проспекте, Советском проспекте, проедет по улице Красной. Об этом сообщает сайт «Сибдепо» со ссылкой на свои источники информации.

В 1721 году были обнаружены залежи угля на территории Кузнецкого угольного бассейна — Кузбасса, сегодня известного во всём мире. Сегодня, 6 июля 2021 года, регион отмечает свое 300-летие.

В сети появилась ещё одна запись проезда кортежа, в котором, как считают жители Кузбасса, сидел Путин.

Владимир Путин прибыл в Кемерово. Цитата из видео в группе «Инцидент Кузбасс» («ВКонтакте»).

«На три вещи можно смотреть бесконечно: на горящий огонь, на текущие воды и на прибытие нашего любимого президента в Кузбасс», — написали в группе «Инцидент Кузбасс» («ВКонтакте»).

Путин в Кузбассе: что покажут президенту? За три года, которые глава государства не был в Кемерове, тут изменилось многое. Президенту, конечно, покажут самые масштабные проекты.

«Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья, проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса», — заявил президент РФ Владимир Путин .

17:28 06.07.2021

Президент России Владимир Путин поздравил Кузбасс с 300-летием. Он подчеркнул, что вклад кузбассовцев в освоение сибирских земель, их природных богатств, в подъём целых отраслей и территорий России невозможно переоценить.

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Читайте подробнее: У Кузбасса огромный потенциал развития — Путин

17:32 06.07.2021 «Повышение качества жизни в городах и сёлах Кузбасса, их благоустройство — это наш безусловный приоритет», — заявил президент России Владимир Путин. Читайте также: Путин назвал безусловным приоритетом повышение качества жизни в Кузбассе

17:34 06.07.2021 Пресс-служба Кремля опубликовала видео выступления Владимира Путина.

17:54 06.07.2021 Сибирский кластер искусств в Кемерово станет одним из четырёх крупных кластеров в России, заявил 6 июля президент страны Владимир Путин, выступая в столице Кузбасса. Об этом: Путин рассказал, каким будет культурно-образовательный комплекс в Кузбассе

18:07 06.07.2021 Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом празднованию 300-летия Кузбасса. kremlin.ru

18:09 06.07.2021 Владимир Путин осмотрел строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, создаваемого в Кемерове в рамках национального проекта «Культура». Центр объединит на одной площадке филиалы ведущих российских театров, музеев и творческих вузов, будет включать в себя концертные и музейно-выставочные пространства.

18:10 06.07.2021 В ходе посещения строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. kremlin.ru

18:10 06.07.2021 Сибирский кластер искусств. ako.ru

18:12 06.07.2021 Концепция Сибирского кластера искусств Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача создания культурно-образовательных, театрально-концертных и музейно-выставочных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства (далее — Комплекс). Комплексы создаются в городах Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерове. Целью создания Комплексов является содействие сохранению и развитию единого культурно-образовательного пространства страны, а также повышению роли России в мировом гуманитарном и культурном пространстве.

18:13 06.07.2021 До конца 2023 года планируется завершить строительство Комплекса в Кузбассе. Комплекс будет иметь особое экономическое и социальное значение не только для региона, но и Сибири. Создание Комплекса в Кузбассе ориентировано на достижение следующих целей: — формирование обновленного образа Кузбасса как передового индустриального региона с развитой культурной составляющей; — повышение культурно-туристической привлекательность региона; — включение Кузбасса в федеральные культурные концертные и выставочные проекты; — создание инфраструктуры для профессиональной самореализации молодых специалистов и талантливой молодежи, которые не могут найти своего применения в регионе. Многофункциональность комплекса будет способствовать созданию условий для повышения общего уровня культуры и качества жизни жителей Кузбасса и Сибири в целом, обеспечит широкий доступ всех категорий и групп населения к лучшим образцам мировой и отечественной культуры. Создание Комплекса станет уникальным отечественным просветительским проектом, воплощающим идею расширения культурного пространства России и доступности лучших достижений отечественной культуры для граждан сибирского макрорегиона. Проект имеет важное значение и для развития международного культурного сотрудничества Сибири. Реализация проекта придаст Кузбассу особую привлекательность для российских и иностранных туристов.

18:13 06.07.2021 Задачами создания комплекса являются: 1. Создание новых точек роста — культурных центров Кузбасса и Сибири; 2. Создание новой культурной среды и новой культурной инфраструктуры Кузбасса и Сибири; 3. Расширение доступа жителей Кузбасса, сопредельных регионов Сибири и туристов к отечественному культурному наследию; 4. Повышение доступности и качества образования в сфере культуры и искусства, реализация современных методов и подходов к обучению на базе принципов сотрудничества и проектной деятельности с привлечением ведущих отечественных педагогов, выдающихся деятелей культуры и искусства; 5. Обеспечение высококвалифицированными кадрами учреждений культуры Кузбасса, том числе создаваемых в рамках Комплекса; 6. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в сфере культуры и искусства; 7. Создание условий для профессионального обучения молодых и талантливых специалистов, которые будут формировать новый культурный и креативный капитал Кузбасса.

18:14 06.07.2021 В рамках комплекса будут построены концертные, выставочные и театральные залы, здания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы в области музыкального, хореографического, театрального и других видов искусств. В Комплекс будут интегрированы действующие региональные и муниципальные учреждения культуры и образовательные организации Кузбасса. Комплекс дополнит имеющуюся в Кузбассе культурную инфраструктуру, формируя единое культурно-образовательное пространство городов региона и сопредельных территорий. Кроме того, комплекс станет важной площадкой для развития культурных инноваций и продвижения инициативных творческих проектов в сфере культуры и искусства, а также драйвером развития креативных индустрий в Кузбассе.

18:14 06.07.2021 Сибирский кластер искусств. ako.ru.

18:15 06.07.2021 Структура Сибирского кластера искусств • Театр оперы и балета (филиал Государственного академического Мариинского театра) • Музейно-выставочный центр (филиал Государственного Русского музея; Кузбасский центр искусств с универсальным залом и концертным комплексом) • Сибирский кампус РГИСИ, Школа креативных индустрий • филиал Московской государственной академии хореографии • филиал Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского «Сибирский» (включая общеобразовательный центр) Источник: http://mincult-kuzbass.ru/

18:16 06.07.2021 До начала функционирования комплекса стоит задача по интеграции создаваемых культурных учреждений и образовательных институций с действующими учреждениями культуры и искусства, образовательными организациями Кузбасса, а именно: -Кемеровским государственным институтом культуры; -Кемеровским областным колледжем культуры и искусств им. И.Д.Кобзона; -Кемеровским областным художественным колледжем; -Кемеровской государственной областной филармонией им. Штоколова; -Кемеровским областным театром драмы им. Луначарского; -Кемеровский областным театром кукол им. Гайдара; -Государственным музыкальным театром Кузбасса им. Боброва; -Кемеровским театром для детей и молодежи; -Кузбасским центром искусств; -Областным музеем изобразительных искусств; -Областным краеведческим музеем; и другими учреждениями культуры и искусства.

18:18 06.07.2021 Размещение объектов Сибирского кластера искусств Театрально-концертный и музейно-выставочный комплекс будет размещен на Искитимской набережной Кемерова — центральной видовой площадке города, которая благодаря современным констуктивно-архитектурным решениям станет его архитектурной доминантой. Сеть пешеходных маршрутов, туристических и культурных объектов с единой инфраструктурой и системой навигации объединены единой рекреационной парковой зоной. На всей территории Комплекса будет создана доступная среда для посещения людьми с ограниченными возможностями. Общественные пространства соединены с прилегающей территорией Комплекса, которые создадут комфортную городскую среду для культурного отдыха горожан. Культурно-образовательный комплекс совместно с Кемеровским государственным институтом культуры будет располагаться в молодом и растущем Ленинском районе г. Кемерово. Новый университетский городок приспособлен к новым образовательным форматам и проектируется по принципу открытых образовательных пространств (co-learning space). Современная инфраструктура поможет сделать образование более качественным и станет важным фактором при выборе вузов.

18:19 06.07.2021 В ходе посещения строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. Пояснения президенту Владимиру Путину даёт губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв (слева). kremlin.ru

18:20 06.07.2021 «Хороший кластер получился», — отметил Путин в ходе осмотра площадки строительства и информационных стендов. Он подчеркнул, что, благодаря новым культурным объектам, жителям Сибири «не надо будет ездить ни в Москву, ни в Петербург».

18:22 06.07.2021 Проект театра оперы и балета в составе музейно-театрального комплекса Путин назвал «конфеткой». Он уточнил у представителя подрядчика, будет ли объект сдан до конца 2023 года. «Очень будем стараться», — ответил строитель. Президент подчеркнул, что надо к концу 2023 года, стоит только затянуть, проблем только будет больше, а проект дороже.

18:22 06.07.2021 В ходе посещения строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. С губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым (слева). kremlin.ru

18:23 06.07.2021 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил президенту, что образовательный комплекс Сибирского кластера искусств готов на 95% и будет сдан в течение трех недель — до конца июля.

18:25 06.07.2021 «Это образовательный комплекс, его готовность — больше 95%. Через три недели мы его заканчиваем, потом три недели на получение лицензии на образовательную деятельность», — сказал цитирует ТАСС Цивилёва.

18:25 06.07.2021 В ходе посещения строящегося культурно-образовательного комплекса Сибирского кластера искусств. С губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым (слева). kremlin.ru

18:26 06.07.2021 Площадь образовательного комплекса составляет около 7 га. По решению кузбасских властей дополнительное благоустройство также будет проведено еще на 25 га в окружении кластера, отремонтированы дворы, дороги, фасады домов, детский сад.

18:50 06.07.2021 Глава государства посетил Кемеровское президентское кадетское училище Министерства обороны России, осмотрел учебные классы, спортивные залы, ледовую площадку.

18:51 06.07.2021 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв информировал президента о плане строительства новых объектов рядом с территорией Кемеровского президентского кадетского училища. Видеопрезентацию о крупнейшем учреждении среднего образования Кемеровского муниципального округа — Елыкаевской школе — представила директор учебного заведения Ольга Кошкарева.

18:52 06.07.2021 Владимир Путин поддержал планы открыть в президентском кадетском училище в Кемерове обучение для девочек. По словам губернатора, курс мог бы состоять из 60 воспитанниц.

18:57 06.07.2021 «Такой опыт у нас есть, он очень хороший, себя оправдал», — заметил Путин на предложение губернатора построить еще один корпус для девочек, поскольку есть «огромный спрос» на обучение их в кадетском училище. По словам президента, такая программа обучения включает «пару языков, музыку, танцы, девчонки получают очень хорошее образование, подготовка очень хорошая».

18:59 06.07.2021 «Здорово! Хорошо!» — поддержал идею Владимир Путин, отметив при этом, что программа обучения «довольно сложная».

19:03 06.07.2021 По распоряжению правительства Российской Федерации № 862-р от 29 апреля 2019 года было создано президентское кадетское училище в Кузбассе. Учебное заведение, которое открыло свои двери 1 сентября 2019 года в г. Кемерово, — инновационное образовательное учреждение, целью которого является подготовка всесторонне образованных и патриотически настроенных молодых людей, ориентированных на государственную и военную службу. Кемеровское президентское кадетское училище находится под патронатом президента России и министра обороны Российской Федерации, оно рассчитано на 840 обучающихся, в 2019 году в нем получает знания 360 кадетов со всех регионов Российской Федерации. Направлением деятельности училища является инновационная образовательная деятельность с использованием передовых цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта. Минобороны РФ

19:05 06.07.2021 Московская площадь на Притомском. ako.ru

19:06 06.07.2021 Президентское кадетское училище в Кемерове начали строить по поручению Владимира Путина в декабре 2018 года. Всего за 272 дня специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России с нуля возвели учебно-административный корпус, столовую, плац для построения, спальный корпус и спортивную инфраструктуру. В июле 2020 года завершилось строительство второй очереди училища, были дополнительно возведены два жилых корпуса и физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной и бассейном, отмечает ТАСС. Программа обучения в училище основана на классической базе средней школы с углубленным изучением всех предметов. Особое внимание уделяется спортивной подготовке. Учреждение рассчитано на 840 воспитанников, сейчас там учатся около 500 детей.

19:07 06.07.2021 Президент осмотрел в училище спортивный комплекс, который включает гимнастический зал, зал игровых видов спорта и единоборств, а также ледовую площадку. Главе государства также показали класс, оборудованный интерактивным комплексом интеллектуальных систем связи, разработанным российскими специалистами. «Дети, находясь на занятиях, выступают в роли командира и подчиненного, в зависимости от той или иной задачи, от того или иного театра военных действий», — рассказали Путину. Здесь дети могут изучить возможности ведения боевых действий на море, в воздухе, на суше. Комплекс позволяет прописать любую программу и с помощью VR-технологий воспроизвести сценарий. Кроме того, в обучении используется и тактильный контент — в классе стоит БТР, куда дети могут залезть и в процессе симуляции движения в условиях боевых действий почувствовать атмосферу боя.

19:07 06.07.2021 «Ребенку это до такой степени доступно и интересно, что отсюда их тяжело выгнать», — пояснили сотрудники училища. «Как игра», — заметил Путин.

19:08 06.07.2021 Московская площадь на Притомском. ako.ru.

19:09 06.07.2021 Президент также ознакомился с видеопрезентацией Елыкаевской средней общеобразовательной школы имени Н. И. Масалова. Директор школы Ольга Кошкарева рассказала Путину, что за три года реализации программы «Моя новая школа» 28 школ в Кузбассе, где учатся более 22 тыс. школьников, были капитально отремонтированы и оснащены новейшим оборудованием, в том числе и Елыкаевская средняя общеобразовательная школа. На ее капремонт выделили около 300 млн рублей. По словам директора, сегодня у школы новый дизайн и современные учебные кабинеты, оборудованные по самым высоким стандартам. Также у школы появилось футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейная коробка, волейбольная площадка, зона воркаута, сцена для детского творчества, а также полоса препятствий и особые тренажеры для воспитанников клуба «Десантник».

19:09 06.07.2021 Кошкарева рассказала главе государства, что в клубе проходят занятия комплексной военной подготовки. «Мастерство наших десантников поражает всех: они умеют разбирать и собирать автоматы не только с закрытыми глазами, в противогазах, но и ногами в берцах», — похвасталась директор. «Я посмотрел, видел», — заметил Путин, показав на информационный экран с видеороликом.

19:10 06.07.2021 «Хорошая школа. Действительно, оборудование хорошее и выглядит красиво, по-современному. Яркие тона выбраны такие», — заметил глава государства. Директор сообщила, что учителя и родители участвовали в проектировании. «А учителя лучше знают», — отметил президент и попросил передать привет всем 35 преподавателям, которые трудятся в учебном заведении. ТАСС

19:11 06.07.2021 Ледовый дворец «Кузбасс». kemerovo.ru.

19:12 06.07.2021 Завершая поездку в Кемерово, Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилёвым.

19:13 06.07.2021 В. Путин: «Сергей Евгеньевич, сегодня праздник, тем не менее есть вопросы немного прозаического характера, текущего. Чтобы праздновать от души, нужно как следует работать, и с результатом. Мы с Вами уже практически полдня обсуждаем те или иные вопросы, связанные с жизнедеятельностью Кузбасса, с его будущим. Во-первых, как Вы оцениваете ситуацию сегодня и что считаете наиболее важным в ближайшее время?»

19:18 06.07.2021 Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилёвым. kremlin.ru

19:19 06.07.2021 С. Цивилёв: «Самое главное, что сложилась команда, и, в соответствии с Вашим Указом по празднованию 300-летия, мы сформировали программу, и тысячу дней ровно шли к этой цели: 11 ноября 2018 года в Москве оторвали первый листик 1000-дневного календаря, сегодня оторван последний листик. Результат очень хороший, и всё это делали кузбассовцы сами — всё, что строили, всё, что реализовывали, — всё делали своими силами. Сами проектировали, сами строили, сами придумывали. И вот это, наверное, самое большое достижение, что заработала команда и люди поверили, потому что они увидели реальные изменения в своей жизни. И все, кто приезжают, теперь замечают, что Кузбасс стал другим. Результат этого уже проявился, потому что сюда пошли инвестиции. Как я Вам докладывал, только на Санкт-Петербургском экономическом форуме мы подписали [соглашения] на 300 миллиардов рублей инвестиций в неугольную отрасль Кузбасса. Инвесторы в Кузбасс поверили, они увидели здесь развитие — это самое большое достижение. Теперь в соответствии с программой [социально-экономического развития региона до 2024 года], которую Вы утвердили, а правительство подписало, требуется дальше, до 2024 года, энергично развиваться этой командой. Возможности теперь у команды большие».

19:20 06.07.2021 Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилёв. kremlin.ru

19:21 06.07.2021 С. Цивилёв: «Очень хороший проект — мы построили 14 новых школ, 28 школ отремонтировали по программе «Моя новая школа». Этот проект — «Моя новая школа» — надо дальше поддерживать, он примерно в три раза дешевле. Мы новые школы строим там, где строится новое жильё, но мы забываем о старых кварталах. Стоимость [капитального ремонта] Елыкаевской [средней общеобразовательной школы], которую сегодня рассматривали, обошлась в 303 миллиона рублей. Если бы мы с нуля эту школу строили, она бы обошлась около 900 [миллионов]. И по темпам строительства: если взять хорошую строительную компанию, она эту школу за десять месяцев построила, а с нуля бы построили за полтора года. Социальный эффект от этих школ получился очень хороший, потому что они меняют всю среду вокруг. Это очень хороший проект, мы намерены его дальше развивать. Очень хорошо востребованы общественное пространство, площади, бульвары, скверы, и это всё входит в нашу программу социально-экономического развития. Очень хорошо пошли спортивные комплексы. Мы начали выстраивать систему, как Вы и рекомендовали, «от двора», поэтому мы выстраиваем и плоскостные сооружения, приближенные к дому, чтобы каждый мальчишка, девчонка могли выйти и во дворе заниматься спортом. Потом дальше они переходят уже в крытые спортивные комплексы, а дальше у нас спортивные комплексы мирового уровня, которые мы с Вами проезжали и видели. Эти спортивные комплексы мы сегодня строим. В Белово мы уже построили, сдали в эксплуатацию признанный лучшим спортивный комплекс страны для людей с ограниченными возможностями. В Кемерове ледовый дворец построили, строим «Кузбасс-Арену». В Новокузнецке масштабная реконструкция спортивного комплекса «Металлург», футбольного стадиона, регбийного стадиона. И мы это всё строим за собственные средства. У нас было подписано к празднованию 300-летия, когда было первое заседание оргкомитета, ещё под руководством Дмитрия Николаевича Козака, было подписано: подарок Кузбассу — вот эта «Кузбасс-Арена». И мы ещё получили права на чемпионат мира по волейболу, там тоже выделили средства. Поэтому, Владимир Владимирович, я прошу поддержать на условиях софинансирования комплекс «Кузбасс-Арена» с федеральными средствами».

19:21 06.07.2021 В. Путин: «Хорошо, сейчас посмотрим».

19:22 06.07.2021 Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилёвым. kremlin.ru

19:33 06.07.2021 Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил жителей Кузбасса с 300-летием «начала промышленного освоения Кузнецкого угольного бассейна». Он отметил, что история Кузбасса — это история трудовых свершений его жителей и производственных достижений представителей разных поколений. «Их самоотверженность, стойкость и несгибаемый сибирский характер позволили региону стать одним из крупнейших промышленных центров нашей страны, который на протяжении многих десятилетий играет значительную роль в приумножении национальных богатств и укреплении отечественной экономики», — отметил министр обороны.

19:36 06.07.2021 В ходе посещения Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны России. С начальником училища Юрием Гордеевым. kremlin.ru

20:22 06.07.2021 В ходе посещения Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны России. С губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым и начальником училища Юрием Гордеевым (слева). kremlin.ru

20:25 06.07.2021 Здесь дети могут изучить возможности ведения боевых действий на море, в воздухе, на суше. Комплекс позволяет прописать любую программу и с помощью VR-технологий воспроизвести сценарий. В ходе посещения Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны России. kremlin.ru

20:30 06.07.2021 Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным попросил о выделении федерального софинансирования на завершение строительства многофункционального спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» в Кемерове, который должен стать одной из площадок для проведения чемпионата мира по волейболу в 2022 году. «…Владимир Владимирович, я прошу поддержать на условиях софинансирования комплекс «Кузбасс-Арена» с федеральными средствами», — сказал Цивилев. Многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена» стоимостью около 7,4 млрд рублей в Кемерове начали строить в 2020 году за счет средств регионального бюджета, но спустя несколько месяцев после старта строительства работы на площадке приостановили. Власти объяснили, что предназначавшиеся на спортивный объект деньги направлены на борьбу с коронавирусом. Стройку возобновили летом прошлого года, но сроки сдачи объекта перенесли с середины 2021 года на 2022 год.

20:30 06.07.2021 На базе спортивного комплекса «Кузбасс-Арена» будет большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва.

20:31 06.07.2021 В ходе посещения Кемеровского президентского кадетского училища Министерства обороны России. С губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым и директором Елыкаевской средней общеобразовательной школы Ольгой Кошкаревой. kremlin.ru

21:15 06.07.2021 За последнюю неделю Кузбасс уже дважды в федеральной медиаповестке и рабочем графике президента России. Напомним, регион оскандалился на прямой линии Владимира Путина 30 июня, когда жительница Новокузнецка Елена Калинина сообщила об угрозах со стороны отдела образования из-за её обращения к президенту РФ. Глава государства поручил губернатору региона принять «своевременные и правильные решения», Читайте также: Путин поручил губернатору Кузбасса разобраться с угрожавшими чиновниками

21:22 06.07.2021 Напомним, как это было (из стенограммы пресс-службы Кремля): Р. Киреева: На «Прямую линию» поступило обращение от жительницы города Новокузнецка Калининой Елены Владимировны. В своём обращении она попросила помочь с ремонтом крыши детского сада — школы №235, в котором обучался её внук Ратмир. Ремонт требовался, потому что дети находились в условиях полной антисанитарии. Т. Ремезова: У нас, кстати, есть фотография этой школы, этой крыши, которую нам Елена Владимировна прислала. Если можно, пожалуйста, покажите фотографии. Р. Киреева: Дальше я созвонилась с отделом образования и попросила прокомментировать данную ситуацию. Но они не поверили, что им звонит волонтёр «Прямой линии», и давать какую-либо информацию мне отказались. На следующее утро Елена Владимировна ещё раз сама позвонила на «Прямую линию» и попросила своё обращение удалить, потому что с ней связались представители отдела образования и попросили удалить обращение с такой формулировкой: «Не жалко ли ей заведующую детского сада и её внука?» — что бы это ни значило. Т. Ремезова: Очень интересная формулировка: «Не жалко ли Вам Вашего внука?» Внук-то её здесь при чём? Мне кажется, стоит попробовать связаться сейчас с Еленой Владимировной, узнать, как у неё сейчас обстоят дела. В. Путин: Давайте. Т. Ремезова: Давайте попробуем это сделать. В. Путин: Давайте, да. Т. Ремезова: Зайдём в раздел «Региональная власть». Елена Владимировна на связи, отлично. Елена Владимировна, Вы в эфире, Вас слышит президент. Вам не страшно на «Прямую линию» выходить сейчас вот так, после всего, что было? Е. Калинина: Здравствуйте! Но мне очень плохо вас слышно, практически я не слышу, что Вы говорите. Н. Аскер-заде: Мы Вас слышим. Говорите, пожалуйста. Т. Ремезова: Елена Владимировна, расскажите Вашу историю. Мы Вас слышим, говорите. Е. Березовская: Может, дозвониться до Елены Владимировны по телефону, коллеги? Н. Аскер-заде: Хорошо, давайте мы попробуем перезвонить чуть позже и пока перейдём к следующему вопросу. В. Путин: Да прямо сейчас позвоните по телефону. Н. Аскер-заде: Давайте перезвоним Елене Владимировне по телефону. Е. Березовская: Тем более что она на связи и нас слышит. В. Путин: Да конечно, она же стоит там. Дайте ей телефон. Н. Аскер-заде: Елена Владимировна, мы постараемся Вам дозвониться по телефону. Похоже, какие-то магнитные бури сегодня, что-то проблемы со связью. В. Путин: Да нет. Е. Березовская: У нас главный упор на технику сделан, но даже техника иногда не выдерживает. Давайте мы вернёмся к Елене Владимировне. <…> Е. Березовская: Вы знаете, мне подсказывают, что Елена Владимировна Калинина у нас на прямой связи. В. Путин: На связи? Да, пожалуйста. Е. Березовская: Да, давайте всё-таки услышим её. Елена Владимировна, Вы нас слышите? Что же такое? Не складывается у нас с Новокузнецком. В. Путин: Там, видимо, начальство Ваше не хочет, чтобы мы с Вами общались. Н. Аскер-заде: Блокируют связь. Е. Березовская: Все препятствия создают. Е. Калинина: Не хотят. В. Путин: Теперь слышу. Н. Аскер-заде: Вы нас слышите? Е. Калинина: Да, я вас слышу хорошо. Н. Аскер-заде: Говорите, пожалуйста. В. Путин: Пожалуйста. Е. Калинина: Здравствуйте. В. Путин: Здравствуйте. Е. Калинина: Что могу сказать. Наш 235-й детский сад, школа-детский сад, — коррекционный, для деток таких, проблемных. Этот садик с 1982 года, то бишь ему уже будет в следующем году 40 лет. Вы понимаете, ничего не хотят делать. А в последнее время у нас была экспериментальная группа, набирали детишек, мой внук туда попал. То бишь он уже два класса отучился в школе. Ходили мы в садик — крыша начала течь безобразно. Обращались во все инстанции. Просили, умоляли, уговаривали — нам обещали. Сами понимаете, пока я не написала обращение к Вам, — ничего… Н. Аскер-заде: Со связью проблемы не удаётся решить. Е. Березовская: Но всё-таки история более-менее ясна. В.П утин: Ясно. Елена Владимировна, Вы нас слышите? Е. Березовская: Я думаю, Елена Владимировна и в записи нас посмотрит при возможности. Всем Новокузнецком, я думаю, следят. Н. Аскер-заде: Коллеги, мы можем ещё раз попробовать связаться с Еленой Владимировной, чтобы президент ответил ей? В. Путин: По школе я понял проблему. Н. Аскер-заде: Про детский сад хотите уточнить? В. Путин: Нет, там школа и детский сад, я так понял, в одном контуре, это всё вместе. Это всё понятно. Е. Березовская: Владимир Владимирович, как Вы можете прокомментировать… В. Путин: Что с самой Еленой Владимировной? Н. Аскер-заде: Ей стали угрожать. В. Путин: Кто угрожал? Н. Аскер-заде: Я так понимаю, руководство этого детского сада, что не надо обращаться к президенту. Е. Березовская: Позвонили из отдела образования. В. Путин: Это Кемеровская область, да? Н. Аскер-заде: Это Новокузнецк. Е. Березовская: Это Новокузнецк. Ей угрожали, что лишат опекунства над внучкой. В. Путин: Над внучкой? Из-за того, что она к нам обратилась? Е. Березовская: Да, именно так. В. Путин: Елена Владимировна, если Вы нас слышите, то не беспокойтесь по поводу опекунства над внучкой. Считайте, что такой проблемы не существует. Пусть думают лучше о своих проблемах те, кто Вам угрожает. Что касается школы. Я только что перед этим отвечал на вопрос подобного рода. У нас необходимые ресурсы — это десятки миллиардов рублей — предусмотрены на строительство новых школ и на ремонты существующих: на капитальный ремонт и на текущий. Данные есть этой школы? Е. Березовская: Да, конечно. В. Путин: С губернатором переговорим. Это всё-таки Кемеровская область, мне кажется. Н. Аскер-заде: Да, Кемеровская область, губернатор Цивилёв Сергей Евгеньевич. В. Путин:(Обращаясь к С.Цивилёву.) Сергей Евгеньевич, я Вас тоже прошу, обратите на это внимание, сделайте соответствующие заявки вовремя и подключайтесь к программе реновации школ. А в данном случае, если школа совмещена с детским садом, то в одном контуре можно будет всё и сделать. И обратите, пожалуйста, внимание на тех должностных лиц, которые пытаются запугивать людей, ради которых они должны работать. Надеюсь, что Вы примете своевременные и правильные решения. Доложите мне об этом, пожалуйста.

21:25 06.07.2021 И Цивилёв после поручения Путина отправил министра образования в Новокузнецк.

21:29 06.07.2021 А 6 июля президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Кузбасс. Владимир Путин на торжественном вечере, посвящённом празднованию 300-летия Кузбасса. kremlin.ru

22:22 06.07.2021 Поздравляя жителей Кемеровской области с 300-летием Кузбасса на торжественном вечере, президент России отметил «сибирский, кузбасский характер» людей в период Великой Отечественной войны. «Мощь Кузбасса кратно возросла в период Великой Отечественной войны. В суровые годы жесточайших испытаний здесь, в Кузбассе, было сделано то, что казалось невозможным. Мы знаем, что на нацистов работал тогда потенциал практически всей покорённой ими Европы, и эта грандиозная, уже экономическая битва была выиграна в том числе и здесь, в Кузбассе. В кратчайшие сроки развёрнуты эвакуированные и построены новые предприятия. Страна была надёжно обеспечена углём и металлом, другой важнейшей продукцией. Люди в полную силу проявили свой сибирский, кузбасский характер. Добровольцы и бойцы сибирских дивизий стойко сражались на фронтах, а в тылу трудились самоотверженно, не жалея себя, в том числе женщины и совсем молодые ребята, подростки выполняли тяжёлую работу в шахтах и у станков, вместе со всем советским народом приближали и одержали Великую Победу», — сказал Владимир Путин.

22:30 06.07.2021 В мае 2021 года в регионе состоялось голосование за присвоение Кемерову федерального звания «Город трудовой доблести». За годы Великой Отечественной войны население города выросло со 148 до 200 тыс. человек. Из Кемерова на фронт ушли более 60 тыс. горожан, более 17 тыс. из них не вернулись. За свой ратный подвиг более шести тысяч кемеровчан были награждены боевыми орденами и медалями, в том числе получили звание Героя СССР. В городе работали пять шахт: «Центральная», «Пионер», «Северная», «Южная», «Бутовская». Отправив отцов и сыновей на фронт, женщины и дети заменили мужчин у станков и даже в забое. В Кемерове было размещено оборудование 38 эвакуированных заводов. На этой основе возникло 11 новых заводов, из них пять оборонных, были расширены действовавшие предприятия города. К 1944 году заводы города выпускали 65,5% всей оборонной продукции в стране. Три крупнейших коллектива — коксохимического завода, азотно-тукового завода (производственное объединение «Химпром») и строительного треста №96 («Кемеровохимстрой») — были награждены орденами Ленина. В 1941 году в Кемерове была организована работа 12 госпиталей.

22:30 06.07.2021 Стоит отметить, что в Кемеровской области пока только Новокузнецк имеет федеральное звание «Город трудовой доблести». Указом президента РФ это звание присвоено Новокузнецку в 2020 году в числе первых 20 городов страны. Читайте также: Новокузнецк стал «Городом трудовой доблести» Во время Великой Отечественной войны в Новокузнецке работали десятки эвакуированных заводов. Они выплавляли металл, из которого был изготовлен каждый четвертый советский снаряд, каждый второй танк, половина всех боевых самолетов. 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них не вернулся с полей сражений.

22:31 06.07.2021 Торжественный вечер, посвящённый празднованию 300-летия Кузбасса. kremlin.ru

22:32 06.07.2021 Стоит также отметить, что шесть городов Кузбасса носят почетное звание региона «Город трудовой доблести и воинской славы». Это Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий.

22:43 06.07.2021 Подробнее в проекте ИА REGNUM «Война: Регионы 1941−1945 гг.» Война: Кемеровская область 1941−1945 гг.

22:54 06.07.2021 Пресс-служба губернатора Кузбасса сообщила, как президент России Владимир Путин поздравил кузбассовцев с 300-летием региона.

22:59 06.07.2021 Сообщается также, что губернатор Кузбасса Сергей Цивилев доложил президенту Владимиру Путину о социально-экономическом развитии Кузбасса. Как сообщает пресс-служба губернатора, «президент пообещал рассмотреть вопрос финансирования» комплекса «Кузбасс-Арена».