Москва, 6 июля, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный старейшему заводу России по переработке пластических масс — АО «Нелидовский завод пластических масс». Иск от кредитора пока судом к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск

Исковое заявление от ярославского ООО «Партнёр» подано 5 июля 2021 года. Размер претензий не сообщается. Между тем в декабре 2019 года суд удовлетворил иск компании к заводу о взыскании задолженности — 4,1 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами — 1 267 915 рублей 67 копеек. Права требования по договору займа от 2015 года перешли к фигуранту по договору уступки права требования.

На сайте компании-ответчика уточняется, что она ведет свою историю с 1956 года. В активе предприятия — 25 зданий и сооружений, занимающих около 19 га.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие учреждено в феврале 1993 года. Юрадрес компания имеет в Москве, а фактически находится в Тверской области. Средняя численность персонала — около 100 человек. Уставный капитал — более 26 млн рублей.