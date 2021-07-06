Чебоксары, 6 июля, 2021, 07:10 — ИА Регнум. В Чувашии чиновники игнорируют программу повышения квалификации по цифровой трансформации и цифровой экономике, которая проходит в филиале РАНХиГС за бюджетный счёт. Из 60 заявленных слушателей в первом потоке учатся 14. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данные цифры привела на планёрке в правительстве министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Кристина Майнина.

Cap.ru Кристина Майнина

Глава ведомства проинформировала о подготовке управленцев и команд цифровой экономики в органах власти в рамках федеральной образовательной программы «КЛИК». В ней приняли участие более 80 государственных служащих и специалистов подведомственных учреждений. Из 60 представленных ими проектов эксперты отобрали 15.

«Львиная доля проектов касается, конечно же, государственного и муниципального управления», — сказала Кристина Майнина.

Глава минцифры также отметила, что в республике действует программа от центра подготовки руководителей цифровой трансформации от РАНХиГС. Здесь повышают квалификацию государственные и муниципальные служащие, сотрудники подведомственных учреждений. В этом году предусмотрено три потока.

«Первый поток начался, заканчивается 7 августа. Зарегистрировано 60 слушателей, но фактически учатся только 14», — сообщила Кристина Майнина.

«А причина какая?» — поинтересовался глава Чувашии Олег Николаев.

«Наверное, отношение не очень», — предположила министр.

Олег Николаев поручил главе ведомства и руководителю своей администрации проанализировать, почему «эти 36 человек» не стали учиться.

«Проанализируйте, какая причина и из каких органов власти таким образом отнеслись к этой процедуре. Я прошу руководителей органов исполнительной власти тоже посмотреть, насколько это объективно. Я так понимаю, что люди заявились, исходя из ваших видений подходов цифровой трансформации. Это что за отношение такое к работе? Мы организовываем процессы, обеспечиваем, а люди, получается, просто так решили проигнорировать такой важный процесс?» — оставил открытым вопрос глава Чувашии.