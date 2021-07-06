Томск, , 06:46 — REGNUM В Томске 6 июля работает премьер-министр России Михаил Мишустин. Об это ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

Мишустин в Томске посетит особую экономическую зону (ОЭЗ) технико-внедренческого типа, строящийся корпус Светленского лицея и Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ).

Премьер-министр России встретится со студентами-предпринимателями на площадке томского форума молодых ученых U-NOVUS. Также в Томске у Мишустина состоится встреча с губернатором региона Сергеем Жвачкиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля Михаил Мишустин работал в Екатеринбурге.

Читайте также: Мишустину представили медицинский кластер в Екатеринбурге