Пекин, , 06:41 — REGNUM Высокопоставленные китайские чиновники по борьбе с взяточничеством встретились 2 июля, чтобы изучить важную речь, произнесенную генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпином на праздничной церемонии, посвященной столетию КПК, сообщает агентство Синьхуа.

Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета КПК и секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи председательствовал на учебном совещании, в котором приняли участие члены Постоянного комитета Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.

По словам Чжао, важная речь Си представляет собой марксистское руководство к действию для всей партии и народа в целом, когда Китай вступает на новый путь в стремлении к целям второго века правления КПК.

Комиссии по проверке партийной дисциплины и надзорные органы должны лучше выполнять свои обязанности по повышению партийной дисциплины и борьбе с коррупцией на этом новом пути, подчеркнул Чжао.