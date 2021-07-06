Кемерово, , 06:12 — REGNUM Власти Кемеровской области подтвердили, что президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в Кемерово сегодня, 6 июля. По данным официального телеграм-канала «Цивилев. Live», глава государства примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 300-летию образования Кузбасса.

«Президент возложит цветы к монументу «Память шахтёрам Кузбасса», а также посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств, — говорится в официальном сообщении. — Также глава государства проведёт двустороннюю встречу с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилёвым».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин может посетить Кемеровскую область в день празднования 300-летия региона.

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