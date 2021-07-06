Джакарта, , 05:34 — REGNUM Попытки вести диалог с Россией с позиции силы бесперспективны и будут сопровождаться жестким ответом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 июля в интервью газете «Ракьят Мердека».

Так глава МИД оценил требования, выдвинутые Вашингтоном после проведения российско-американского саммита в Женеве 16 июня.

«Попытки вести с нами диалог с позиции силы изначально обречены на провал — на недружественные действия будем отвечать жестко и решительно», — сказал он.

Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин, в процессе встречи с главой Белого дома Джо Байденом, дал четко понять, что договариваться с Россией можно только путем взаимоприемлемого баланса интересов. Министр подчеркнул, что в ходе переговоров лидеров стран американская сторона не имела возражений по позиции, выдвигаемой российскими властями.

Однако, как напомнил глава МИД, уже после саммита США начали «с удвоенной силой» позволять себе прежние «нотации» и стали выдвигать требования с новыми угрозами. Он добавил, что по результатам встречи все же удалось сделать шаг «к восстановлению нормальности между двумя странами».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва не ожидает того, что Вашингтон откажется от своей недружественной политики в адрес России.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль не ждёт, что США откажутся от недружественного отношения к РФ