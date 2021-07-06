Подгорица, , 08:52 — REGNUM Венгрия предоставляет вакцину Черногории, которая будет способствовать более успешной иммунизации населения, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович, сославшись на то, что государство в очередной раз проявило солидарность и дружбу. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

В аэропорт Подгорицы было доставлена 200 тысяч доз вакцины Sinofarm, которые Черногория передала Венгрии. Радулович по этому поводу заявил, что пожертвование вакцины против коронавируса Венгрии в очередной раз доказало, что является примером солидарности и дружбы в сложные и непредсказуемые времена. Для Черногории, как он подчеркнул, каждая доза вакцины — это большая помощь, чтобы иммунизация населения прошла более успешно.

«Как мы можем добиться того, чтобы большее число граждан сохранили здоровье, восстановили нормальный ритм жизни и сосредоточились на экономическом восстановлении государства», — отметил Радулович и поблагодарил Венгрию за ее поддержку.