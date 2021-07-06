Сараево, , 08:33 — REGNUM В Республике Сербской ситуация — стабильна, всё идёт по плану, и нет никаких особых политических, экономических и социальных проблем, которые могли бы поставить под угрозу ее институциональную и общую стабильность, заявил на пресс-конференции в Восточном Сараево сербский член и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Додик заявил, что, с другой стороны, в Федерации Боснии и Герцеговины наблюдается противоречивая ситуация, но, по его словам, это их дело.

«Это их дело, и мы не комментируем этого, если это не затрагивает наши интересы», — отметил Додик после встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Питером Сиарто.