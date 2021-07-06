Белград, , 08:49 — REGNUM Стратегический интерес не только Венгрии, но и Европейского союза заключается в том, чтобы Сербия как можно скорее стала членом ЕС, отметил председатель венгерского парламента Ласло Кевер, добавив, что, по его оценке, одним из основных препятствий является то, что многие в Брюсселе так не считают. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Ласло Кевер заявил 5 июля на пресс-конференции после встречи в парламенте с президентом парламента Сербии Ивицей Дачичем, что в отношениях двух стран за последние 10 лет был достигнут прогресс, заслуживающий внимания.

Дачич поблагодарил Венгрию за поддержку, которую она активно и постоянно оказывает Сербии на европейском пути, заявив, что речь идет не только о партнерских отношениях, но и о высокой степени взаимного доверия и общих интересов, а также о взаимной поддержке, которую две страны оказывают друг другу в области международных отношений.