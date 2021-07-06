Белград, , 08:34 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич подчеркнула в беседе с председателем национальной ассамблеи Венгрии Ласло Кевером, что двусторонние отношения, особенно политические, являются «лучшими в истории», и что в экономической сфере страна является третьим по важности партнером Сербии по сравнению со всеми странами-членами Европейского союза, с которыми она сотрудничает. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Брнабич поблагодарила за сильную и постоянную поддержку, которую Венгрия ежедневно оказывает Сербии в процессе европейской интеграции на самом высоком политическом уровне, и за то, что она упорствовала в отношении необходимости расширения Союза независимо от всех возникающих трудностей, поскольку, как она подчеркнула, полноправное членство в ЕС является приоритетом для Сербии.

Премьер-министр также добавила, что региональная связь имеет первостепенное значение, и в этом контексте привел пример Вышеградской четверки, указав, что именно Венгрия открыла двери для начала процесса переговоров о вступлении Сербии в ЕС.