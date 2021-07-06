Тегеран, , 08:53 — REGNUM 5 июля вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар упомянула об общих чертах между иранцами и японцами и призвала развивать сотрудничество между предпринимателями двух стран для обмена опытом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на специализированном вебинаре по поддержке женщин-предпринимателей во время пандемии COVID-19, Эбтекар отметила, что коронавирус изменил условия жизни в мире, и Иран не является исключением.

«В то время, как мир имеет дело с несправедливым распределением медицинских товаров, особенно вакцины против COVID-19, и, несмотря на санкции и давление со стороны иностранных государств, иранские ученые добились значительных успехов в улучшении условий жизни людей, особенно предпринимателей», — заявил чиновник.

Указав на хорошее сотрудничество между вице-президентом Ирана по делам женщин и Японским фондом мира Сасакава, она отметила, что иранские и японские женщины создали дополнительные рабочие места.