Тегеран, , 08:30 — REGNUM 5 июля в иранской столице состоялся 4-й онлайн-конгресс «Умный Тегеран», посвященный умным городам в пандемический и постпандемический период. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари, советник по умным городам и цифровизации программы развития при Организации Объединенных Наций (ПРООН) Калум Хэндфорт, мэр Тегерана Пируз Ханачи и ряд других официальных лиц выступили с речью на мероприятии.

Мероприятие проходит в течение двух дней. На повестке дня мероприятия стоит тема «Цифровая трансформация, цифровые услуги».

Онлайн-конгресс Smart в Тегеране впервые состоялся четыре года назад. Конгресс сыграл ведущую роль во взаимодействии между муниципалитетом Тегерана, а также частными и государственными органами в других странах.