Пекин, , 03:17 — REGNUM Коммунистическая партия Кубы провела официальную церемонию в Музее Революции в Гаване, посвященную 100-летию со дня основания Коммунистической партии Китая, сообщает агентство Синьхуа.

На мероприятии, состоявшемся 1 июля, присутствовали около 50 кубинских политических представителей, в том числе лидер кубинской социалистической революции Рауль Кастро, первый секретарь Центрального комитета Компартии и президент Кубы Мигель Диас-Канель, член Политического бюро и секретарь по организационной и кадровой политике Центрального комитета Компартии Кубы Роберто Моралес Охеда и член Политического бюро Центрального комитета Компартии и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

Временный поверенный в делах посольства Китая на Кубе Чжан Ивэнь также присутствовал на торжестве. От имени Компартии Кубы и кубинского народа Моралес поздравил Компартию Китая и китайский народ, отметив, что за последние 100 лет китайской компартия накопила богатый опыт в строительстве социализма и заложила прочную основу для экономического и социального развития Китая.

Философия, ориентированная на людей, поддерживаемая Компартией Китая, была полностью воплощена в борьбе Китая с абсолютной нищетой и пандемией COVID-19, сказал он, выразив уверенность в том, что Китай под руководством партии продолжит добиваться больших успехов.

Обращаясь к собравшимся, Чжан поблагодарил кубинскую компартию за организацию церемонии, которая продемонстрировала братскую дружбу между обеими сторонами, правительствами и народами, и представил борьбу и славные достижения Компартии Китая в прошлом веке.

На мероприятии Рауль Кастро вручил китайской стороне букет поздравительных цветов. Это событие транслировалось на Кубе по телевидению.