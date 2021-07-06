Тегеран, , 08:48 — REGNUM 4 июля заместитель главы Иранского штаба по правам человека заявил, что преступления США против человечности на международной арене не должны оставаться безнаказанными, подчеркнув, что американское правительство должно быть привлечено к ответственности за свои преступные действия. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на 3-й международной конференции по правам человека в США, Маджид Тафреши осудил использование проблемы прав человека американскими властями, прибегающими к террористическим актам против других стран, и подчеркнул, что «террористическое нарушение» прав человека США не ограничивается границами Ирана, поскольку Афганистан, например, также является живым примером, страдая от преступных действий.

Тафреши сообщил, что зимой 2019 года Международный суд в Гааге издал постановление, в соответствии с которым прокурор может расследовать заявления о военных преступлениях, возможно, совершенных американскими войсками в Афганистане.

Указ, о котором идет речь, вызвал негативную реакцию госсекретаря США Майка Помпео, который назвал его «безответственным и удивительным», заявив, что Вашингтон не видит никаких обязательств по принятию указа.