Джакарта, , 02:54 — REGNUM Уровень стратегического партнерства фактически достигли отношения России и Индонезии и продолжают поступательно развиваться. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 июля в интервью индонезийской газете «Ракьят Мердека».

По его словам, обе страны наладили контакты в вопросах политики, безопасности, экономики, а также в гуманитарной сфере. Кроме того, как отметил глава МИД, стороны стремятся к сотрудничеству в рамках участия в международных форматах, таких как ООН, АТЭС, АСЕМ, «Группа двадцати», и других.

Лавров подчеркнул, что в ходе их предстоящей встречи с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди будет обсуждаться весь спектр тем, касающихся двусторонней, международной и региональной повесток дня. Он добавил, что речь также зайдет о торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля посол Индонезии в РФ Жозе Тавареш отправился с рабочим визитом в Екатеринбург.

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