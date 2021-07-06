Белград, , 02:51 — REGNUM Сербия решительно поддерживает Берлинский процесс не только с целью экономического развития региона, но и как идею объединения и интеграции Западных Балкан и его сближения с Европейским союзом, отметила на пресс-конференции 5 июля премьер-министр Сербии Анна Брнабич на онлайн-саммите лидеров Берлинского процесса. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Канцлер Германии Ангела Меркель, участвовавшая в данной конференции, подчеркнула, что на саммите обсуждался прогресс региона на пути к Европейскому союзу. По её словам, в интересах ЕС продвигать этот процесс, поэтому союзу необходимо продолжать работу по созданию общего регионального рынка.

Брнабич поблагодарила канцлера Германии Ангелу Меркель за ее активную поддержку и продвинутый подход к региональному сотрудничеству. По её словам, благодаря поддержке Германии и канцлера Меркель, а также внутренним инициативам представителей Сербии, Албании и Северной Македонии, как пояснил премьер-министр, реализация плана действий позволит еще больше расширить экономическое и торговое сотрудничество региона.