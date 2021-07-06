Москва, , 02:25 — REGNUM Разрешить политический кризис в Мьянме возможно с помощью усиления контактов АСЕАН и мьянманских властей, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Ракьят Мердека».

«Убеждены, что ожидаемое назначение профильного спецпосланника АСЕАН придаст импульс дальнейшей совместной работе по урегулированию ситуации в этой стране», — заявил он.

Министр также отметил важность проводимых совещаний в рамках АСЕАН с участием высших должностных лиц Мьянмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер военных Мьянмы Мин Аун Хлайн, пришедший к власти после переворота, выразил надежду на расширение контактов с Россией. По его словам, Россия является важным другом для Мьянмы.

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