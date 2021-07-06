Брюссель, 6 июля 2021, 11:52 — REGNUM Daimler AG, Volvo AB и Traton SE планируют создать совместное предприятие по производству высокопроизводительной зарядной установки для аккумуляторных электрических грузовиков и автобусов по всему ЕС. Этим они выполняют ужесточившиеся правила выбросов парниковых газов в Европейском Союзе. Об этом сообщает Bloomberg 5 июля 2021 года.
Согласно заявлению, сделанному в понедельник 05 июля 2021 года, все три корпорации потратят €500 млн на производство как минимум 1700 зарядных станций примерно к 2027 году, которые будут работать на экологически чистой энергии. По словам компаний-учредителей, количество станций со временем должно значительно вырасти за счет новых партнеров, которые будут владеть равными долями в совместном предприятии, а также государственного финансирования.
Индустрия грузовых автомобилей, в значительной степени работающих на дизельных двигателях, сталкивается с ужесточением правил выбросов парниковых газов в рамках Европейского зеленого курса, направленного на достижение климатической нейтральности к 2050 году. Хотя доступность зарядных станций для легковых электромобилей увеличивается во многих регионах ЕС, аналогичная инфраструктура для большегрузных транспортных средств дальнего следования практически отсутствует.
Совместное предприятие по производству зарядных установок для грузовиков будет зарегистрировано в Амстердаме в конце 2021 года.
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