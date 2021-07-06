Брюссель, , 11:52 — REGNUM Daimler AG, Volvo AB и Traton SE планируют создать совместное предприятие по производству высокопроизводительной зарядной установки для аккумуляторных электрических грузовиков и автобусов по всему ЕС. Этим они выполняют ужесточившиеся правила выбросов парниковых газов в Европейском Союзе. Об этом сообщает Bloomberg 5 июля 2021 года.

Согласно заявлению, сделанному в понедельник 05 июля 2021 года, все три корпорации потратят €500 млн на производство как минимум 1700 зарядных станций примерно к 2027 году, которые будут работать на экологически чистой энергии. По словам компаний-учредителей, количество станций со временем должно значительно вырасти за счет новых партнеров, которые будут владеть равными долями в совместном предприятии, а также государственного финансирования.

« Мы закладываем необходимую основу для того, чтобы наши клиенты смогли осуществить переход к электрификации. Для этого мы становимся лидером европейской сети зарядных установок », — заявил генеральный директор Volvo Мартин Лундстед.

Индустрия грузовых автомобилей, в значительной степени работающих на дизельных двигателях, сталкивается с ужесточением правил выбросов парниковых газов в рамках Европейского зеленого курса, направленного на достижение климатической нейтральности к 2050 году. Хотя доступность зарядных станций для легковых электромобилей увеличивается во многих регионах ЕС, аналогичная инфраструктура для большегрузных транспортных средств дальнего следования практически отсутствует.

« Жизненно важно, чтобы создание правильной инфраструктуры шло рука об руку с выпуском грузовиков с нейтральным выбросом CO2 на маршрут », — сказал генеральный директор Daimler Truck Мартин Даум.

Совместное предприятие по производству зарядных установок для грузовиков будет зарегистрировано в Амстердаме в конце 2021 года.

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