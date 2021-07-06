Приштина, , 02:25 — REGNUM Американский сенатор Джони Эрнст 4 июля, в годовщину провозглашения независимости США, посетила военную базу США в Косово Bondsteel.

Как сообщает Радио Свободная Европа (СМИ — иностранный агент), сенатор выступила перед американскими военнослужащими и предупредила их о том, что российское влияние на Балканах принимает форму возмущения стабильности, ради восстановления которой служащие НАТО, по ее словам, и находятся в регионе.

Сенатор также провела встречи с премьер-министром Косово Альбином Курти и президентом Косово Вьосой Османи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании заподозрили граждан РФ и Чехии в «шпионаже» на учениях НАТО