София, , 02:15 — REGNUM Болгарский депутат Ангел Джамбаски 5 июля заявил, что члены его партии согласятся на вступление Северной Македонии в Евросоюз только, когда она станет нормальным государством, «если оно может быть нормальным».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Джамбаски предупредил, что правящая партия ГЕРБ лишится партнерства с его партией (ВМРО — Болгарское национальное движение), если снимет вето на вступление Северной Македонии в ЕС.

Напомним, Болгария резко выступила против начала переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз осенью 2020 года. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала это решение «непредсказуемым».

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