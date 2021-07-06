Приштина, , 02:13 — REGNUM Посольство Великобритании в Приштине 5 июля выступило в поддержку приговора, вынесенного сербу Зорану Вукотичу за изнасилование албанки в годы Косовской войны.

На странице посольства в социальной сети Facebook была опубликована следующая запись:

Мы приветствуем вынесение косовским судом первого приговора по преступлению сексуального насилия в ходе конфликта. Это исторический момент, важный для Косово и жертв сексуального насилия.

Мужчина приговорен к 10 годам тюремного заключения. Преступление произошло в муниципалитете Вуштрин, женщина получила ранения и потеряла двух мальчиков-близнецов. Считается, что не менее 20 тысяч албанок были изнасилованы в годы войны в Косово.

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