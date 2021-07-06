Берлин, , 02:14 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель 5 июля заявила в ходе виртуальной конференции с представителями региона Западные Балканы, что в ЕС «не могли предсказать» то, что Болгария наложит вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявление было сделано в ходе восьмого заседания в рамках Берлинского процесса.

По словам Меркель, в регионе есть три проблемы — проблемы в отношениях между Северной Македонией и Болгарией, конфликт между Сербией и Косово и события в Боснии и Герцеговине.

«Будущее региона в Евросоюзе, и это в интересах не только стран Западных Балкан, но и самого Евросоюза», — заявила Меркель.

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