Приштина, , 01:16 — REGNUM Серб Зоран Вукотич 5 июля был осужден судом первой инстанции в Приштине на 10 лет тюремного заключения за изнасилование, совершенное в муниципалитете Вуштрин в годы Косовской войны.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после изнасилования беременная женщина потеряла мальчиков-близнецов. В косовском центре реабилитации жертв пыток отмечают, что это первый случай осуждения подобного военного преступления местным косовским судом.

Произошедшее прокомментировала министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу:

Альбулена Хаджиу Это добрая весть для всех жертв сексуального насилия времен войны, для граждан, для истории и для будущего Косово.

Считается, что в годы войны были изнасилованы 20 тысяч албанок.

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