Приштина, 6 июля 2021, 01:16 — REGNUM Серб Зоран Вукотич 5 июля был осужден судом первой инстанции в Приштине на 10 лет тюремного заключения за изнасилование, совершенное в муниципалитете Вуштрин в годы Косовской войны.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, после изнасилования беременная женщина потеряла мальчиков-близнецов. В косовском центре реабилитации жертв пыток отмечают, что это первый случай осуждения подобного военного преступления местным косовским судом.
Произошедшее прокомментировала министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу:
Считается, что в годы войны были изнасилованы 20 тысяч албанок.
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