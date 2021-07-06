Берлин, , 01:11 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель 5 июля в ходе виртуальной конференции с премьер-министрами стран региона Западные Балканы — Албании, Боснии и Герцеговины, Косово, Северной Македонии, Черногории и Сербии — заявила, что Германия предоставит этим странам суммарно три миллиона доз вакцины от коронавируса. Конференция прошла в рамках Берлинского процесса.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи Меркель прокомментировала проблемы в отношениях между Белградом и Приштиной, призвав стороны к сотрудничеству ради вступления в ЕС.

По словам Меркель, в ближайшем будущем на повестку дня выступят вопросы о сотрудничестве на общем региональном рынке и признание дипломов об образовании. Политик приветствовала отмена роуминга между странами региона.

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