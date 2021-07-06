6 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Авигдор Эскин, , 01:13 — REGNUM В Тбилиси сорван «парад гордости» ЛГБТ. В переводе на русский язык речь идет о скученном выходе на улицу мужеложцев с дамолюбчивыми дамами, а также всеядными и переделанными. За слово с… домит сегодня карают в соцсетях. Хорошо, что есть еще на карте Содом, и можно намекнуть.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Мы читаем время от времени о попытках срывать «марши смерти». Восемь лет назад в Тбилиси была совершена попытка организации уличного гомосексуального соборища, но дородные грузинские хлопцы не допустили сего позорища. А пять лет назад подобная сходка была сорвана в Кишиневе.

Интересно, что все крупные инциденты протестов против перетягивания мира в Содом происходят именно в странах Восточной Европы и бывших республиках СССР. Так, в Киеве и в Харькове попытка навязать гордыню Содома вызвала мощный отпор. Спонтанные народные выступления против с… домизации общества происходили в разные годы в Сербии, Хорватии, Венгрии, Польше, Румынии.

После сегодняшних событий на первое место вышла, бессомненно, Грузия. Все произошло театрально, в чувственном запале. Восемь лет назад носителей идеи полового схождения мужа с мужем встречали монахи с табуретками. Оказывается, табуретки могут быть не только седалищем, но и оружием против гомосексуализма. Но на этот раз тысячи жителей столицы Сакартвело с церковными лидерами во главе не дали поборникам ЛГБТ совершить акт площадной агитации. Дружина поборников семьи ворвалась в штаб-квартиру с… домитов и сорвала их флаги. Организаторам с… домитского гульбища пришлось отказаться от задумки щегольнуть мужеложеским обыком публично. Вслед за сим перед парламентом на улице Руставели состоялись веселые плясалища победителей.

Митинг в Тбилиси 06.06.2021г Цитата из видео на YouTube

В условиях современной Грузии победа над зачинщиками «марша смерти» была больше, чем просто победа над зачинщиками «марша смерти». Особенно важно вчитаться в слова главы правительства Грузии Ираклия Гарибашвили: «Сегодняшняя акция несет риск гражданского противостояния. Как вы знаете, для большинства населения проведение этой акции неприемлемо. Соответственно, я считаю, что эта акция не должна состояться на проспекте Руставели».

Для стремящейся в Евросоюз Грузии последние события будут иметь существенные последствия. Носители идеи с… домитской гегемонии в Грузии — это главные «призыватели» к вступлению в Евросоюз и в НАТО. Премьер-министр Гарибашвили прекрасно осознавал, что его заявление в поддержку народа Грузии и его традиций не будет воспринято благосклонно ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне. Выходит, ему важнее заручиться поддержкой собственного народа.

Американские и европейские политики покамест воздерживаются от публичных заявлений, но воздействие сегодняшних баталий в Тбилиси на западный умонастрой неизбежно. Не стоит гадать и предполагать, что будет ответом с их стороны на акт грузинского неповиновения. В любом случае, грузины не «придут на карачках», как мы знаем уже на опыте последних десятков лет. Их горделивое стояние не исключает ошибок и затмений, но в умении демонстрировать непреклонность им не откажешь. Любое давление со стороны Запада возымеет обратное действие.

Полиция Грузии Giorgi Balakhadze

В наших оценках произошедшего следует избегать не только скороспелых прогнозов, но и саркастических выпадов в отношении грузинских ожиданий от Евросоюза и НАТО. Следует оставить их наедине с их проблемами.

Тем же, кто размышляет и рассуждает о Грузии устно и письменно, стоило бы осознать узость своего кругозора в отношении этой республики Кавказа. Следует забыть такие термины, как внешнее управление. Безусловно, Грузия навлекла на себя влияние и воздействие тех сил, которые не Россия. Но теперь мы видим это явственно, что никакие СМИ, НКО и гранты не превратят Грузию в страну, бегущую за Евросодомом и Гоморрой. И это дает надежду на пробуждение и возрождение светлого духа Сакартвело.