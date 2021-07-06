6 июля 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 01:16 — REGNUM Президент США Джо Байден 2 июля одобрил давно обсуждаемые изменения в системе военного правосудия, согласно которым командиры будут отстранены от расследований по поводу домогательств в армии. Инициатива направлена на достижение большей справедливости в отношении пострадавших от сексуального насилия в армии США.

Американские солдаты U.S. Army

Тем не менее, отмечает Fox News, президент не поддержал законопроект Конгресса, который лишил бы командиров права надзора над всеми серьезными преступлениями.

Официально Байден принял свыше двух десятков рекомендаций, предложенных независимой комиссией по расследованию случаев сексуального насилия в армии. Среди прочего, отныне решения о судебном преследовании подобных инцидентов будут переданы специальным прокурорам по делам жертв, которые не работают на командование.

«Эти особые жертвы требуют и заслуживают того, чтобы все важнейшие решения по их делу принимались высококвалифицированным специальным прокурором по делам жертв, независимым от командования, — говорится в отчете комиссии. — Положение командира в подразделении приводит к возникновению конфликта интересов».

Домогательство Army.mil

Американские пользователи социальных сетей бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией.

«Тем временем Китай, Иран и Россия вооружаются до зубов», — пишет PPCGayo.

«Если вы смешиваете женщин с психически и физически напряженными молодыми людьми, вы можете ожидать возникновения некоторых сексуальных ситуаций. Теперь вместо того, чтобы вешать в шкафчиках и на стенах картинки из журнала «Плейбой», они смотрят на тех, кто находится рядом», — отмечает crk931.

«Да, давайте добавим еще 4 слоя бюрократии, чтобы сделать то, что сделал один. Я уверен, что большинство законодателей собираются заработать на этом еще больше денег», — думает katarinathomas578.

«Это шаг в правильном направлении, но разочаровывает то, что Байден не хочет «лишить командиров надзора над всеми крупными преступлениями». В Канаде недавно произошел большой скандал, связанный с тем, что высшие военные чины покрывали сексуальные злоупотребления, потому что они отвечали за расследования», — отмечает @drearpooson.

«Военные всегда подчинялись и подчиняются военной системе — гораздо более строгим нормам права, чем государственная система. Вы, очевидно, никогда не служили и понятия не имеете, насколько различны эти системы. Это огромная ошибка», — считает @ohsully1.

«Наконец-то что-то происходит. Сенат пытается и не может добиться этого с 2013 года», — подчеркивает @SedonaRockss.

«Хорошо. Командование должно быть сосредоточено на миссии. Отвлекаться от нее, чтобы провести надлежащее расследование, не оптимально. Передайте это группе, которая сосредоточена на этом», — поддерживает @LadyClin.

«Чертовски вовремя, но я благодарен президенту Байдену за то, что он сделал это. Жертвы военных должны иметь полную защиту закона», — пишет @CJW73535019.

«Абсолютно точно командиры часто являются либо одними из преступников, либо частью сокрытия», — указывает @w_thisis.

«Было бы уместно, чтобы любое обвинение в неправомерных действиях, связанное с политиком, тоже расследовалось независимыми лицами вне политической сферы?» — спрашивает @TheCriticAUS.

«К сексуальным нападениям следует относиться очень серьезно, и расследование должно проводиться кем-то вне подразделения, чтобы не допустить конфликта интересов. Лица, демонстрирующие подобное поведение, могут совершить более серьезные нападения на женщин», — пишет @WasingerMark.

Женщина в американской армии U.S. National Archives

Напомним, группу независимых специалистов, которая в итоге предложила рекомендации, созвал действующий глава Пентагона Ллойд Остин, для которого борьба с сексуальными домогательствами в армии является главным приоритетом. При этом принятое им решение идет вразрез с десятилетиями споров за то, чтобы подобные инциденты оставались внутри управления.

Отметим, в начале 2017 года Пентагон заявил о 6172 зафиксированных сообщениях о сексуальных домогательствах в 2016 году. В 2015 году число таких сообщений составило 6082.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные цифры насилия и домогательств могут быть выше, так как не все солдаты и офицеры готовы рассказывать о своих злоключениях. Согласно анонимному опросу Пентагона, проведенному в 2016 году, 14 900 военнослужащих армии США отметили, что становились жертвами сексуальных домогательств.