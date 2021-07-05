Алексей Соколов, 5 июля 2021, 23:56 — REGNUM Японская теннисистка Наоми Осака спровоцировала волну обсуждений после заявления о том, что она лучше заплатит $15 тыс., чем явится на пресс-конференцию, которая, по ее словам, вредна для ее эмоционального здоровья. Это привело к снятию Осаки с Открытого чемпионата Франции, а британский спортивный обозреватель Эндрю Кастл назвал такое решение «крайне опасным прецедентом», который «будет разрушительным и нанесет огромный коммерческий удар по всем в спорте».

Морис Утрилло. Безумие
Морис Утрилло. Безумие

Протест спортсменки в отношении скучной пресс-конференции привлек столько внимания, потому что Осака не только подняла вопрос эмоционального состояния спортсменов, но также задела больную тему о связи спортивного бизнеса и СМИ, а также о том, как сильно в последнее время растет власть звезд спорта.

Когда-то СМИ были основным способом для спортсменов обрести известность, славу и выгодные контракты. Но рост социальных сетей повлиял на перераспределение власти. Журналист The New York Times Линдси Крауз написала, что развитие соцсетей «перераспределило рычаги влияния между общественными деятелями, журналистами и изданиями, которые их освещают».

«Пресса — добровольный соучастник того, чего пытаются добиться большинство этих спортсменов», — сказал по этому поводу комментатор Tennis Channel Бретт Хабер.

Американские пользователи Twitter обсудили данную ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

Наоми Осака
Наоми Осака
(сс) JC

«Казалось, она обвиняет СМИ в своих проблемах с психическим здоровьем, хотя они продолжались с 2018 года и усугублялись с течением времени. Ее следовало бы научить, как вести себя с публикой и СМИ», — считает @MizzyII.

«О, СМИ, оставьте этих спортсменов в покое и дайте им заниматься своим спортом. Они не обязаны с вами разговаривать», — считает @SSweene67425569.

«Однако спорт, особенно профессиональный, так не работает:)», — оценивает поведение спортсменки @RepQuality.

«Спорт никогда не был предназначен для гомогенизации и пастеризации», — отмечает @Globetrotter2Go.

«Хорошая история о талантливом спортсмене и человеке, желающем и умеющем создавать границы», — одобряет @paxr55.

«Если вам не нравятся интервью, зачем вы их проводите. Уходите на пенсию, пока вас не уволили», — советует @Walker__Deuce.

«Это плохо сказалось на ней, и теперь она будет отсиживаться до конца года, пока ее репутация восстановится», — предполагает @raffine9.

«Психические заболевания — вот имя поколения, воспитанного на соцсетях», — считает @DaveReinhardt5.

«Уимблдон прекрасно проходит и без нее. Это было захватывающе. Вы, журналисты, думаете, что она Серена… Это не так. И даже близко нет. Серена — Бог, а Коко следующая. Проснитесь», — советует @boredomgecco.

Безумие
Безумие
Цитата к_ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания

«Боже правый. Еще один активист на подходе. Просто играй в теннис и молчи», — сердится @GabrielMDCosta2.

«Остановите предвзятое освещение событий и, возможно, все будут счастливы», — советует @mypurposefulLT.

«Скорее, она — испорченное дитя, которое использует «психическое здоровье» в качестве оправдания. Она и сестра Уильямс не любят теннис, это просто работа, в которой они хороши», — пишет @elvy_landa.

Напомним, ранее Осака получила поддержку от своей страны Японии, спонсоров и ведущих спортсменов. Среди прочих Осаку поддержала американская теннисистка Серена Уильямс, которая признала, что СМИ порой слишком сильно давят на спортсменов.

«Я сожалею о ситуации с Осакой. Сочувствую ей и хотела бы её просто обнять. У меня толстая кожа, а у кого-то тонкая. Мы все разные, и все по-разному относимся к делу. Вы просто должны позволить Наоми справиться с этим так, как она хочет», — сказала Уильямс во время пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, Осака является четырёхкратной победительницей турниров серии Большого шлема. В 2018 и 2020 годах она побеждала на US Open, а в 2019 и 2021 годах — на Australian Open. На Roland Garros она трижды доходила до третьего раунда.