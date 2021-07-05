Белград, , 23:19 — REGNUM Лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич потребовал от президента Сербии Александра Вучича «срочно прекратить любые переговоры с албанской стороной» из-за частых нападений албанских сепаратистов на сербов, проживающих в Косово и Метохии. Об этом говорится в официальном сообщении движения, распространенном 5 июля.

По словам Джорджевича, премьер сепаратистского Косово Альбин Курти явно «планирует насилие над сербами», а президент Вучич, продолжая переговоры с Приштиной, «становится соучастником каждого нового нападения на сербов в крае».

Оппозиционный политик отметил, что партия косовских сербов «Сербский список» все это время «спокойно сидит в парламенте и правительстве так называемого Косово и пальцем не шевелит». По его мнению, инциденты являются последствием попустительской политики Белграда по отношению к Приштине.

Напомним, что ранее в Косово и Метохии был избит 13-летний подросток сербской национальности. На него напала группа албанцев, повалила на землю и избила ногами за то, что у него на шее висел православный крест.