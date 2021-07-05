Анкара, , 23:35 — REGNUM Албания 4 июля присоединилась к военным учениям Anadolu 21. Учения начались 28 июня.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в учениях также принимают участие Турция, Азербайджан, Узбекистан, Катар и Казахстан. В качестве наблюдателей в учениях приняли участие представители Косово и Монголии.

Учения, организованные специальными службами при генеральном штабе Турции, проходят в Анкаре. В министерстве обороны Турции целью учений назвали развитие дружбы, сотрудничества и координации между представителями спецслужб стран-участниц и создания потенциала для проведения совместных операций.

Двумя месяцами ранее Албания приняла на своей территории учения НАТО Defender 21.

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