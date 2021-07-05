Санкт-Петербург, 5 июля, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Количество вакцинированных от коронавируса петербуржцев приближается к психологически важному рубежу в один миллион привитых. Об этом сообщил в своём обращении к горожанам губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Как сообщили в городском оперштабе, на 5 июля в городе вакцинированы 958 354 человека, из них 725 512 человек полностью завершили цикл вакцинации. В том числе привито 322 867 лиц старше 60 лет.

За прошедшие сутки (в воскресенье, 4 июля) в Петербурге первично были привиты 4174 человека, вторично — 1155 человек. Запас вакцины в городе составляет 170 178 комплектов доз.

За 5 июля в Петербурге открыли пять новых пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений. Таким образом, в городе теперь работают 139 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций: 112 городских, шесть федеральных и 21 частный. Кроме того, работают 27 мобильных пунктов вакцинации.