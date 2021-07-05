Сараево, , 22:38 — REGNUM Республика Сербская движется в правильном направлении, и перед ней нет особых политических, экономических и социальных вызовов, который могли бы поставить под вопрос ее стабильность. Об этом 5 июля заявил председатель Президиума Боснии и Герцеговины, представитель сербов Милорад Додик после встречи с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто.

С другой стороны, в Федерации Боснии и Герцеговине картина другая, полагает Додик.

«Но это их дело, и мы это не комментируем, если дело не касается наших интересов», — процитировал телеканал РТС слова Додика.

Председатель Президиума БиГ отметил, что страна должна функционировать в соответствии с конституцией, а не с «иллюзиями и навязанными извне концепциями, которые расходуют время и энергию и не могут осуществиться».

Напомним, что ранее Милорад Додик выступил против назначения немецкого дипломата Кристиана Шмидта на должность верховного представителя международного сообщества в Боснии и Герцеговине, так как эта кандидатура не была утверждена СБ ООН. С назначением Шмидта на этот пост категорически не согласна Россия, о чем на заседании Совбеза 30 июня заявил постпред России при ООН Василий Небензя.