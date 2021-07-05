Саранск, 5 июля, 2021, 22:35 — ИА Регнум. В Мордовии прививку от коронавируса сделали 187 328 человек. Об этом сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог минздрава республики Михаил Чумаков.

Пресс-служба правительства Мордовии

Из этого числа оба компонента препарата получили 144 865 человек, полностью завершив вакцинацию. По словам Чумакова, в будние дни в среднем вакцинируются около 5−6 тыс. человек в сутки. Около 1 тыс. человек сделали прививку за минувшую субботу, 3 июля.

Кроме того, республика получила еще одну партию вакцины от коронавируса в объеме 19,05 тыс. комплектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии по состоянию на 5 июля выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 52 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 242 случаев. Всего с начала пандемии выздоровели 19 917 жителей Мордовии. 341 человек скончался от коронавируса как от основной причины. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 1984 человека.

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