Москва, , 22:26 — REGNUM Европейские санкции против Белоруссии вредят прежде всего европейцам. Об этом написала 5 июля в своём ТГ-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя новые секторальные санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, в частности, касающиеся ограничений на торговлю нефтепродуктами и калийными удобрениями, Захарова сравнила европейскую пропаганду «пользы» этих санкций для «народа Белоруссии» с двоемыслием из романа Джорджа Оруэлла «1984».

Она привела мнение начальника порта Клайпеды А.Латакаса, который назвал почти невосполнимыми потери из-за санкций, поскольку «на Белоруссию приходится более 30% оборота терминалов хаба». В основном транспортировались калийные удобрения, торгово-логистические операции с которыми теперь запрещены.

Многое потеряет и АО «Литовские железные дороги», поскольку четверть грузовых перевозок этого предприятия обеспечивает Белоруссия.

Захарова «Такое впечатление, что в Европе, в частности, в Литве заигрались в борьбе с «режимом» и в политическом угаре уже не считают павших от «огня по своим».

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