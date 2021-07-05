Саранск, 5 июля, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Мордовия получит 500 млн рублей на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Средства в объеме 30 млрд рублей выделены Росавтодору (Федеральное дорожное агентство) из резервного фонда правительства РФ по поручению президента России Владимира Путина.

Пресс-служба правительства Мордовии

Уточняется, что указанный объем средств, которые получит республика, позволят привести в нормативное состояние 46 км дорог в районах региона. Будут отремонтированы и реконструированы объекты, по которым врио главы республики Артем Здунов получил наибольшее число жалоб в ходе рабочих поездок.

Согласно опубликованному перечню, работы будут проводиться в 2021 году на 51 объекте на территории 19 районов республики, а также в Саранске, где запланирован капитальный ремонт автодороги по улице Фурманова от улицы Филатова до улицы Энгельса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии работы по ремонту и реконструкции автотрасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся в соответствии с графиком, ряд объектов ремонтируется даже с некоторым опережением плановых сроков. Ранее Здунов предлагал трудоустраивать на рабочие места в строительной сфере в первую очередь жителей республики.

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